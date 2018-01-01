Україна посідає четверте місце на зимовому кубку Європи U-16

Збірна України серед дівчат до 16 років програла в матчі за бронзові медалі

В останній зустрічі на Tennis Europe Winter Cups by HEAD українки програли команді Франції. У стартовому матчі дня Дарині Снігур знадобилося понад півтори години і три сети, щоб обіграти Джулію Морлі: 3:6, 6:1, 6:1. Потім на корт вийшла Аліна Цюрпалевич, але не змогла впоратися з Діан Паррі, програвши француженці з рахунком 2:6, 5:7. У другому



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Збірна України з тенісу U-16. Фото: btu.org.ua

Збірна України серед дівчат до 16 років програла в матчі за бронзові медалі

В останній зустрічі на Tennis Europe Winter Cups by HEAD українки програли команді Франції.

У стартовому матчі дня Дарині Снігур знадобилося понад півтори години і три сети, щоб обіграти Джулію Морлі: 3:6, 6:1, 6:1. Потім на корт вийшла Аліна Цюрпалевич, але не змогла впоратися з Діан Паррі, програвши француженці з рахунком 2:6, 5:7. У другому сеті львів'янка вела 5:4, але не змогла перевести гру у вирішальну партію.

У парному матчі грали Цюрпалевич і Любов Костенко, але, як і у суботу, 17 лютого, в півфіналі, зазнали поразки у двох сетах, поступившись Морлі і Паррі: 2:6, 4:6.

Джерело: btu.org.ua