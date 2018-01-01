Україна розгромно програла Нідерландам в півфіналі чемпіонаті світу з індорхокею

Доля цього півфіналу вирішилася вже в першому таймі

Жіноча збірна України з індорхокею не зуміла переписати історію, очікувано програвши Нідерландам (1:6) і в третій раз зіграє в матчі за третє місце на чемпіонаті світу. Україна впевнено пройшла чвертьфінал, обігравши Швейцарію з рахунком 8:3. З аналогічним рахунком Нідерланди обіграли Чехію. Доля цього півфіналу вирішилася вже в першому таймі,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна - Нідерланди. Фото: Getty Images

Доля цього півфіналу вирішилася вже в першому таймі

Жіноча збірна України з індорхокею не зуміла переписати історію, очікувано програвши Нідерландам (1:6) і в третій раз зіграє в матчі за третє місце на чемпіонаті світу.

Україна впевнено пройшла чвертьфінал, обігравши Швейцарію з рахунком 8:3. З аналогічним рахунком Нідерланди обіграли Чехію.

Доля цього півфіналу вирішилася вже в першому таймі, який голландки виграли з рахунком 4:0. «Синьо-жовта» команда не грала швидко в атаці, ну а Нідерланди були банально сильнішими. На старті другого тайму вони забили ще один м'яч, остаточно вбивши інтригу.

Українки намагалися щось зробити, але було взагалі без варіантів. На останній хвилині Нідерланди забили шостий гол і лише після цього вони дозволили супернику забити гол престижу - 6:1 на користь Нідерландів.

Це вже втретє в історії Україна зіграє в матчі за третє місце на чемпіонаті світу з індорхокею. Одного разу «синьо-жовта» збірна виграла цей матч, одного разу - програла.

Джерело: sportarena.com