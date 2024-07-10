НАТО призначить в Україні спецпредставника: чим він займатиметься

Північноатлантичний альянс найближчими днями оголосить про створення нового військового командування в Німеччині для навчання та оснащення українських військ

НАТО призначить свого представника у Києві для поглиблення відносин України з Альянсом, а також створить нове військове командування в Німеччині. Про це заявив радник із національної безпеки США Джейк Салліван на конференції з оборонної промисловості у Вашингтоні, передає Reuters.

За словами представника Білого дому, НАТО оголосить про створення нового військового командування в Німеччині для навчання та оснащення українських військ найближчими днями. Також Альянс оголосить про призначення високопоставленого представника у Києві для поглиблення відносин України з Альянсом.

«Путін не зможе нас поділити. Він не може нас перечекати. Він не може послабити нас. І Україна, а не Росія, здобуде перемогу», – наголосив Салліван.

Нагадаємо, що лідери п’яти країн зобов’язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Загалом партнери пообіцяли виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України.

До слова, під час саміту НАТО, який проходить у Вашингтоні впродовж 9–11 липня, усі члени Альянсу підпишуть нове оборонно-промислове зобов’язання.

За словами Зеленського, під час цьогорічного саміту НАТО пріоритетними питаннями будуть збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.

Як повідомлялося, представники деяких європейських та американських університетів підписали відкритий лист, у якому закликають не запрошувати Україну до Північноатлантичного альянсу. За словами підписантів, вступ України до Альянсу не стримає Росію від повторного вторгнення в країну.