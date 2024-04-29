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Україна сенсаційно виграла медальний залік чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна сенсаційно виграла медальний залік чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
Україна повторила рекорд за кількістю золотих медалей на чемпіонаті Європи

Україна втретє в історії виграла медальний залік дорослого чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

Збірна України зі спортивної гімнастики доволі несподівано стала переможцем медального заліку чемпіонату Європи-2024.

Українці здобули 5 медалей – 3 золота, 1 срібло та 1 бронзу.

Україна завоювала золото командного багатоборства, Ілля Ковтун став першим на паралельних брусах та перекладині. Олег Верняєв завоював срібло в особистому багатоборстві, Назар Чепурний став бронзовим призером в опорному стрибку.

Україна втретє в історії виграла медальний залік дорослого чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. До цього українці ставали першими на Євро-1992 та на Євро-2020.

Україна повторила рекорд за кількістю золотих медалей на чемпіонаті Європи. У 1992 році українцям також вдалося здобути три золота.

Лідери медального заліку Чемпіонату Європи:

1. Україна – 5 (3 золота + 1 срібло + 1 бронза)

2. Велика Британія – 3 (2+1+0)

3. Кіпр – 4 (1+1+2)

4-5. Греція – 1 (1+0+0)

4-5. Ізраїль – 1 (1+0+0)

Теги: Олег Верняєв Ілля Ковтун Назар Чепурний Ігор Радівілов спортивна гімнастика

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