Україна сенсаційно виграла медальний залік чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
Україна втретє в історії виграла медальний залік дорослого чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
Збірна України зі спортивної гімнастики доволі несподівано стала переможцем медального заліку чемпіонату Європи-2024.
Українці здобули 5 медалей – 3 золота, 1 срібло та 1 бронзу.
Україна завоювала золото командного багатоборства, Ілля Ковтун став першим на паралельних брусах та перекладині. Олег Верняєв завоював срібло в особистому багатоборстві, Назар Чепурний став бронзовим призером в опорному стрибку.
Україна втретє в історії виграла медальний залік дорослого чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. До цього українці ставали першими на Євро-1992 та на Євро-2020.
Україна повторила рекорд за кількістю золотих медалей на чемпіонаті Європи. У 1992 році українцям також вдалося здобути три золота.
Лідери медального заліку Чемпіонату Європи:
1. Україна – 5 (3 золота + 1 срібло + 1 бронза)
2. Велика Британія – 3 (2+1+0)
3. Кіпр – 4 (1+1+2)
4-5. Греція – 1 (1+0+0)
4-5. Ізраїль – 1 (1+0+0)
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