Україна сенсаційно виграла медальний залік чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

Україна повторила рекорд за кількістю золотих медалей на чемпіонаті Європи

Україна втретє в історії виграла медальний залік дорослого чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

Збірна України зі спортивної гімнастики доволі несподівано стала переможцем медального заліку чемпіонату Європи-2024.

Українці здобули 5 медалей – 3 золота, 1 срібло та 1 бронзу.

Україна завоювала золото командного багатоборства, Ілля Ковтун став першим на паралельних брусах та перекладині. Олег Верняєв завоював срібло в особистому багатоборстві, Назар Чепурний став бронзовим призером в опорному стрибку.

Україна втретє в історії виграла медальний залік дорослого чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. До цього українці ставали першими на Євро-1992 та на Євро-2020.

Україна повторила рекорд за кількістю золотих медалей на чемпіонаті Європи. У 1992 році українцям також вдалося здобути три золота.

Лідери медального заліку Чемпіонату Європи:

1. Україна – 5 (3 золота + 1 срібло + 1 бронза)

2. Велика Британія – 3 (2+1+0)

3. Кіпр – 4 (1+1+2)

4-5. Греція – 1 (1+0+0)

4-5. Ізраїль – 1 (1+0+0)