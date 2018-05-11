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    Україна стала сьомою асоціацією УЄФА, якій довірили провести фінал жіночої Ліги чемпіонів

    • Сьогодні, 15:51
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    На стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського почесний трофей розіграють французький «Ліон» та німецький «Вольфсбург»

    Починаючи із сезону-2009/2010, коли жіноча Ліга чемпіонів отримала свою нинішню назву, шість асоціацій УЄФА приймали вирішальний матч турніру.

    Двічі фінал проходив в Англії (Лондон) та Німеччині (Мюнхен, Берлін).

    По разу подібну зустріч приймали Іспанія (Хетафе), Португалія (Лісабон), Італія (Реджо-нель-Емілія) та Вельс (Кардіфф).

    Тепер настала черга столиці України, де 24 травня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського почесний трофей розіграють французький «Ліон» та німецький «Вольфсбург».

    Раніше повідомлялося, що 24 травня у Києві відбудеться засідання Виконавчого комітету УЄФА.

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