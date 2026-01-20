Середа виграв нагороду «Спортсмен 2025 року» серед європейських стрибунів у воду

У 2025 році Олексій Середа став віцечемпіоном світу в індивідуальних стрибках з вишки

Європейська федерація водних видів вже вдруге обрала українця володарем престижної премії «Athlete of the Year Awards»

Українець Олексій Середа став «Спортсмен року-2025» у стрибках у воду за версією European Aquatics. Про це повідомляє «Главком».

Європейська федерація водних видів вже вдруге обрала українця володарем престижної премії «Athlete of the Year Awards». Олексій також став її переможцем у 2023 році.

У 2025 році Олексій Середа став віцечемпіоном світу в індивідуальних стрибках з вишки та триразовим чемпіоном Європи: в індивідуальних, синхронних і змішаних командних змаганнях.

Нагадаємо, Олексій Середа посів друге місце у фіналі одиночних змагань з 10-метрової вишки.

Cереда вийшов на друге місце після четвертого стрибка. Після п'ятого стрибка Олексій зберіг свою другу сходинку.

В останній шостій спробі Середа виконав стрибок на 91.80 балів, що дозволило йому здобути срібло.

Чемпіонат світу зі стрибків у воду. Стрибки з вишки 10 м (чоловіки)

Кассель Руссо (Австралія) – 534.80 Олексій Середа (Україна) – 515.20 Рандал Вальдез (Мексика) – 511.95

Олексій Середа здобув третє у кар'єрі срібло чемпіонатів світу зі стрибків у воду. Також в активі українця дві бронзи чемпіонату світу 2024 року.