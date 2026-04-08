Триразова олімпійська чемпіонка стала жертвою кібербулінгу: що не подобалося її хейтерам

Цюань Хунчань є однією з найталановитіших стрибунок у воду в історії

Китайська олімпійська чемпіонка зі стрибків у воду Цюань Хунчань стала жертвою масштабного кібербулінгу, що змусило її спортивний центр офіційно звернутися до поліції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Причина хейту Хунчань

У свої 19 років найтитулованіша молода спортсменка Китаю зіткнулася з нечуваним тиском у вигляді злісними нападами в мережі, поширенням неправдивої інформації та навіть прокляттями на адресу її родини й друзів. В емоційному інтерв'ю вона зі сльозами зізналася, що через токсичні коментарі щодо її ваги та постійне залучення громадськості у її життя вона серйозно розглядала можливість завершення кар'єри після Ігор у Парижі 2024 року. За словами дівчини, онлайн-агресія настільки зачепила її близьке оточення, що друзі тепер бояться з'являтися з нею на публіці, аби не стати новими мішенями для цькування. Окрім того, рідне село атлетки Майхе перетворилося на туристичний об'єкт, що лише посилило втручання в її особистий простір.

Дії Китаю

У відповідь на ці події влада Китаю оголосила про рішучу боротьбу з онлайн-насильством та розпочала спільне розслідування з правоохоронними органами. Тренувальний центр Гуандун Ерша та Центр управління водними видами спорту КНР виступили із заявами про повну підтримку правових заходів для захисту прав атлетів. Офіційні структури наголосили, що нездорова культура фанатських кіл, яка перетворює захоплення на ворожість, більше не залишиться безкарною. Офіційні органи пообіцяли вжити суворих правових заходів проти зловмисників, яких вдасться ідентифікувати, наголошуючи на важливості створення здорового середовища для захисту гідності спортсменів, які приносять славу нації.

