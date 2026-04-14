Українські федерації закликали поновити санкції проти РФ та Білорусі у водних видах

glavcom.ua
Українські ватерполісти відмовилися грати проти країни-агресора
фото: World Aquatics

World Aquatics нагадали про забезпечення рівних умов конкуренції

Федерації України зі стрибків у воду та з синхронного плавання виступили зі спільною заявою, у якій вимагають перегляду рішення Міжнародної федерації водних видів спорту (World Aquatics) щодо повернення атлетів із РФ та Білорусі до змагань під національними прапорами. Про це повідомляє «Главком».

Що відомо про скасування санкцій проти РФ і Білорусі у водних видах

World Aquatics ухвалила рішення про повне зняття санкцій з російських та білоруських спортсменів. Це дозволяє представникам РФ та Білорусі брати участь у міжнародних турнірах із плавання, стрибків у воду, артистичного плавання, хайдайвінгу та водного поло з використанням національної символіки, форми та гімну.

Раніше подібні обмеження на дорослому рівні були повністю скасовані лише у дзюдо та самбо, тоді як інші міжнародні федерації послаблювали санкції переважно для юнацьких категорій. Для допуску атлети мають пройти перевірку біографії в Підрозділі доброчесності (AQIU) та чотири послідовні антидопінгові перевірки під контролем Міжнародного агентства з тестування (ITA).

Позиція українських федерацій

Федерації України зі стрибків у воду та з синхронного плавання оприлюднили спільну заяву, у якій назвали рішення World Aquatics неприйнятним. У заяві наголошується на неможливості забезпечення рівних умов конкуренції між українськими спортсменами та представниками РФ і Білорусі.

«Повернення російських та білоруських спортсменів під національними прапорами не є кроком до єдності спорту. Це є сигналом, що агресію, руйнування та смерть можна проігнорувати.

Таке рішення є неприйнятним і глибоко несправедливим щодо українських спортсменів, які вже понад чотири роки живуть і тренуються в умовах повномасштабної війни. Для українських спортсменів війна – це не абстрактне поняття і не політична дискусія. Це щоденна реальність. Неможливо говорити про «рівні умови», коли одна сторона готується у безпечних умовах, має доступ до повноцінної інфраструктури, державної підтримки та спокійного життя, а інша – щоночі прокидається від сирен.

Ми категорично не можемо погодитися з тим, що представники країн, які ведуть війну проти України, можуть знову виходити на міжнародну арену під своїми прапорами, представляючи держави, чиї дії щодня забирають життя українців», – йдеться в заяві.

Федерації закликають World Aquatics переглянути зміни, наполягаючи на збереженні чинних обмежень щодо участі російських та білоруських атлетів під національними прапорами до моменту відновлення територіальної цілісності України та припинення агресії.

Нагадаємо, збірна України з водного поло отримала технічну поразку в матчі за сьоме місце на Кубку світу в другому дивізіоні за відмову грати з Росією. Ця зустріч мала відбутися на Мальті 13 квітня 2026 року.

Як повідомлялося, Україна у півфіналі турніру за 5-8 місця поступилася збірній Австралії – 15:21. Росіяни на цій самій стадії програли румунам (12:16).

Для збірної Росії з водного поло цей турнір є першим під егідою World Aquatics з моменту відсторонення у 2022 році.

World Aquatics стала першою організацією, яка всупереч рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету, допустила спортсменів з країни-агресора до міжнародних турнірів у нейтральному статусі у командному виді спорту.

Востаннє збірні України та Росії в командних видах спорту між собою грали на Євро-2022 з футзалу. 4 лютого 2022 року в 1/2 фіналу Євро наша команда поступилися з рахунком 2:3.

Читайте також

Воєнна розвідка України продовжує системну роботу зі збору та поширення даних про засоби, які Росія використовує у війні
Третина підприємств, що виробляють Су-34, досі не під санкціями – ГУР
16 березня, 10:34
Інвестори занепокоїлися через ризики для нафтових маршрутів
Нафта подорожчала попри скасування санкцій проти РФ: деталі
16 березня, 11:14
США планують послабити нафтові санкції проти Венесуели
США планують послабити нафтові санкції проти Венесуели
18 березня, 02:29
Соратник Януковича підозрюється в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом
Санкції проти ексрегіонала Іванющенка. НАБУ звернулося до Зеленського та СБУ
23 березня, 11:06
Президентом Куби є Мігель Діас-Канель, який обіймає цю посаду з 10 жовтня 2019 року
Куба звернулася до Папи Римського через енергетичну кризу в країні
29 березня, 02:59
YouControl: під санкціями РНБО 217 підприємців
Під санкціями РНБО понад тисяча українців – дослідження
30 березня, 14:15
Атака на Харків та Одесу, ураження НПЗ у Росії: головне за ніч
Атака на Харків та Одесу, ураження НПЗ у Росії: головне за ніч
5 квiтня, 06:00
Єгорова заявила, що у неї зміщення ребер, через що їй боляче дихати
Російська плавчиня потрапила у ДТП на самокаті у Франції – тепер пропустить кубок РФ
7 квiтня, 11:08
World Aquatics всупереч рекомендаціям МОК допустила спортсменів з країни-агресора до міжнародних турнірів
Вперше з 2022 року збірна України може зіграти з Росією у командному виді спорту
12 квiтня, 19:56

Новини

Визначився стадіон, на якому пройде фінал Кубка України з футболу – ЗМІ
Визначився стадіон, на якому пройде фінал Кубка України з футболу – ЗМІ
ПСЖ не залишить росіянина основним голкіпером на новий сезон – ЗМІ
ПСЖ не залишить росіянина основним голкіпером на новий сезон – ЗМІ
Колишній українець Ковтун розсміявся під час відповіді на питання про зміну громадянства
Колишній українець Ковтун розсміявся під час відповіді на питання про зміну громадянства
Ребров отримав шалену пропозицію з Близького Сходу – блогер
Ребров отримав шалену пропозицію з Близького Сходу – блогер
Українські федерації закликали поновити санкції проти РФ та Білорусі у водних видах
Українські федерації закликали поновити санкції проти РФ та Білорусі у водних видах
Президент української команди оновив віковий рекорд вітчизняного футболу
Президент української команди оновив віковий рекорд вітчизняного футболу

Новини

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Сьогодні, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Сьогодні, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
