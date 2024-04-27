Повінь дісталася до Москви

У центрі російської столиці вирує негода

Сьогодні вранці злива з грозою та сильним вітром накрила більшість районів Москви, вулиці міста починає стрімко підтоплювати. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

У центрі Москви йде злива, спостерігаються сильні пориви вітру. На дорогах утворилися великі калюжі, які ускладнюють життя як пішоходам, так і машинам.

Через погодні умови в російській столиці можливі локальні затримки наземного транспорту.

На опублікованих у мережі відео видно, що рівень води сягає до бамперів машин.

Нагадаємо, що масштабні паводки торкнулися відразу кількох регіонів Росії, найбільше дісталося Оренбурзькій, Курганській та Тюменській областях. Наразі затоплено понад 14 тисяч будинків у 30 регіонах Росії. Жертвами повені в Оренбурзькій області стали щонайменше семеро людей.

На Курганщині через паводки вода затопила старі уранові свердловини родовища «Добровільне», де видобуток веде «Росатом». Активісти зауважують, що заражена ураном вода могла потрапити до річки Тобол. Про це повідомляє Сибір.Реалії з посиланням на «Агентство». Група регіональної екологічної організації «Фонд громадського контролю за станом довкілля та благополуччям населення» напередодні опублікувала відео. На ньому видно, що весь простір між селами Звіриноголовське та Труд і Знаніє затоплено водою. Саме тут розташоване «Добровільне».

Раніше повідомлялося, що паводки в Росії можуть спричинити епідемію сибірської виразки.

До слова, у Курганській та Томській областях країни-агресорки розпочали евакуацію через повінь. Рівень води у річці Тобол підвищився, також прискорилася течія, а в Томську прорвало дамбу, під воду вже пішла дорога.