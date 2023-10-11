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Андрій Ковальов Релігієзнавець

Ніна Матвієнко виховала чудових дітей

glavcom.ua
«Старшого її сина – Івана Гончара я знаю, як ієродиякона Януарія – дуже талановитого митця, іконописця і монаха»

Згадайте у своїх молитвах блаженної пам’ятні пані Ніну

Часто доводиться чути від людей нецерковних, або ще невоцерковлених якісь докори, мовляв: «Ваша Церква застаріла, не сучасна, бо у Вас немає священичого служіння для жінок».

Так дійсно, в нас немає жінок священиків, або єпископів. Але це тому, що Бог так би мовити передбачив для жінки набагато вище і важливіше служіння. Жінка може стати матір’ю – народити і виховати для Церкви майбутнього диякона, священика, або єпископа, або навіть монаха. Деякі жінки спободоблються благословіння стати матір’ю кількох священослужителів.

Є в історії нашої Церкви – великі жінки які стали матерями для великих святителів і вчителів Церкви.

Сьогодні у Києві попрощалися і поховали народну артистку України Ніну Митрофанівну Матвієнко. Про неї багато сказано і написано. Вона видатна українська співачка, яка любила українську пісні всієї душею. Але також Ніна Митрофанівна була люблячою матір’ю трьох дітей: Антоніни, Андрія і Івана Гончарів.

Старшого її сина – Івана Гончара я знаю, як ієродиякона Януарія – дуже талановитого митця, іконописця і монаха. За життя я зустрічав чимало різних монахів, але отець Януарій – насправді особливий, справжній чернець. Напрочуд скромний,  невтомний трудівник, дисциплінований і послідовний. Монах, який дійсно тікає від світу і слави. Монах, який спирається у житті на два крила – молитву і працю. Просто закатує рукави і працює, будує, реставрує, пише ікони, іконостаси, розписує храми. Монах, який збирає скарби на небі і дбає про спасіння своєї душі.

Ніна Митрофанівна виховала чудових дітей і подарувала Церкві Христовій чудового трудівника і світильника для нас всіх – отця Януарія. Яке служіння у славу Божу може бути більше і вище за це? Я переконаний, що таким життям і служінням Ніна Митрофанівна догодила Богові.

В останні роки свого життя Ніна Митрофанівна доклала багато зусиль, пожертвувала багато власних заощаджень, щоб у Ніжиню постала келія, або монастир Православна Церква України, де нині подвизаються чудові і преподобні отці – чорноризці: Софроній, Петро і Януарій.

Незадовго до своєї земної смерті Ніна Митрофанівна посповідалася, отці Софроній і Януарій її запричастили…

Згадайте у своїх молитвах блаженної пам’ятні пані Ніну.

Царство небесне і вічна пам’ять дорогій Ніні Митрофанівні!

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Теги: Ніна Матвієнко культура українці

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