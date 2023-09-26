Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Скільки коштує місяць життя у Чехії: українка підрахувала витрати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки коштує місяць життя у Чехії: українка підрахувала витрати
Ціни на життя у Чехії не надто відрізняються від українських
фото: 24 канал

  Українка, яка мешає у Чехії з 2016 року, порівняла ціни у двох країнах 

З початком війни до Чеської Республіки масово виїхали українці з різних регіонів держави. Загалом Чехія займає у світі третю сходинку за кількість українських біженців. Наразі там проживає щонайменше 362 тис. громадян України.  Як пише видання Сikave, особливо багато у країні людей із Закарпаття. 

Мешканці області в основному живуть і працюють у цій європейській державі або як заробітчани (трудові мігранти), або вже мають чеські документи. Адже дехто там мешкає вже десятиліттями.

Скільки коштує місяць життя у Чехії: українка підрахувала витрати фото 1

Катерина Вовчок із Ужгорода проживає у Чеській Республіці з 2016 року. Виїхала тоді ще зі своїм хлопцем попрацювати на декілька місяців, бо вдома після закінчення університету не змогла працевлаштуватися, але так склалося, що «пустила коріння». Наразі закарпатка створила на чужині родину, має житло і хорошу роботу. Вона розповіла, скільки наразі обходиться життя у Чехії.

Житло та комунальні

За її словами, житло у Празі ще можна знайти і не за захмарними цінами. «Якщо йдеться про Прагу, тут уже ціни насправді «кусаються», але зараз вони є нижчими, ніж в Ужгороді. Наприклад орендувати квартиру у столиці можна за 600 євро, навіть за 400. Нехай це буде не центр міста, але все одно ціна є, можна сказати помірною», – ділиться закарпатка. А от за комунальні послуги чехи платять більше, ніж ми – приблизно 180 євро на місяць (7197 гривень).

За останній рік ціни на купівлю житла у Чехії, і зокрема у столиці сильно виросли. Квадратний метр площі у новій квартирі може коштувати від 6 до 15 тисяч євро, тоді як у старому будинку – у рази менше. 

«Вартість Інтернету насправді особисто мене шокувала. Тарифні плани невигідні і дорогі. Вдома мої родичі платять на місяць 100-250 гривень максимум, а тут – 20 євро, тобто 800 гривень. Мобільний зв’язок теж дорогий, хоча кількість операторів дуже велика – не менше 150. У мене, наприклад, безліміт за 28 євро (це – 1129 гривень). Утім є й дорожчий – за 36 євро (1460 гривень)», – веде підрахунок Катерина Вовчок.

Харчування та одяг 

Мінімальна зарплатня в Чехії 475 євро, середній заробіток – 1200 євро. За словами українки, ціни на більшість продуктів у Чехії дещо вищі за наші. «Якщо переводити крони на наші гроші, то на місяць на харчування у нас іде в межах 5-6 тисяч гривень на людину. Сума – помірна. І це при тому, що наразі багато продуктів подорожчало. Раніше ми витрачали до 3 тисяч гривень», – каже вона.

Буханець хліба у Чехії, наприклад, коштує у гривнях – 54 грн, куряче філе – від 200 грн. за кілограм, свинина – від 240 грн., яловичина – від 400 грн., ковбаса – від 200 грн., сир – 290-300 грн., 10 яєць – 50-70 гривень, пачка масла – 90-130 гривень, картопля – 30 гривень, рис – 58 грн., молоко – 27-30 грн. за літр. Ціни на овочі та фрукти коливаються залежно від сезону. 

Особисто для себе Катерина вважає, що для людини, яка отримує чеську зарплату, поїсти у кафе недорого. Суп можна замовити за гривень 60 грн, салат – 160 грн, м’ясну страву – за 220 грн, каву – 50-60 гривень за порцію, морозиво – 50-55, тістечко – від 70 грн, круасан – від 60. Загалом за гривень 500 дві людини можуть ситно пообідати, ще й десерт замовити та пива випити. 

Самі чехи одягаються скромно і дорогі наряди найчастіше можна побачити саме на українцях. Кросівки, для прикладу, можна придбати за 60-80 євро, туфлі – за 100, літню сукню – за 30, футболку – за 8-10, джинси – 50-70.

Страхування

А от що дуже спустошить бюджет – це різне страхування, зокрема – медичне. Хворієте ви чи ні, із вас автоматично щомісяця із зарплати знімають певну суму. Без страхування не можна піти до сімейного лікаря (обійдеться дуже дорого), а без рецепту нереально купити ліки. Українські біженці безкоштовне медичне страхування мають лише в перші 150 днів перебування на території держави. Відтак оплачувати все потрібно самотужки.

Для людей, які не мають оподаткованого доходу – 3767 гривень на місяць (96 євро), для самозайнятих – 4390 (113 євро). 

Транспорт

Що ж стосується транспортних витрат, то за словами нашої земляки, літр бензину та дизпалива у Чеській Республіці вартує в межах 1,6 євро (64 гривні). А от проїзний квиток на 30 днів можна придбати за 550 крон (919 гривень). Але для пенсіонерів та студентів проїзд коштує у 4 рази дешевше. Для українських біженців наразі пільгові проїзні скасовано.

Дозвілля та краса

Дозвілля та краса, на думку закарпатки, у Чехії також є доступними за вартістю. «Стрижка у Празі коштує 20-30 євро, манікюр – 10. Місячний абонент в спортзал обходиться в 30 євро. За 20-30 євро можна чудово відпочити у аквапарку, за 3-5 – сходити в кіно, за 3-4 у музей, за 30-35 – до театру. Чехи дуже люблять мандрувати по Європі і ціни на авіаперельоти є невисокими – від 15 євро».

Нагадаємо, 57% українських біженців заявили, що стикалися з вербальною агресією через українське походження, а 5% розповіли, що зазнавали фізичного нападу. Про це свідчить опитування дослідницького агентства PAQ Research, опубліковане Vinegret.cz.

Учасників опитування попросили відповісти на запитання: «Чи стикалися ви або будь-хто з членів вашої сім'ї з вербальними/фізичними атаками під час перебування в Чехії через те, що ви з України?».

Автори дослідження встановили, що молоді українці віком до 40 років набагато частіше стають жертвами словесних нападів через своє походження (62%), ніж літні люди (30%). При цьому жінки стикаються з агресією частіше, ніж чоловіки.

Нагадаємо, Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців у Європейському Союзі до березня 2025 року. У Єврокомісії зазначають, що це забезпечить підтримку для понад 4 млн українців, які користуються захистом у європейських країнах. ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року за одностайним рішенням держав-членів, і її продовжили до березня 2024 року.

Читайте також: Скільки українських біженців готові повернутися додому з Чехії: шокуючі результати опитування
Теги: зарплатня гроші Чехія мігранти українці житло мобільний зв’язок заробітчани трудові мігранти послуги квиток харчування біженці страхування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці вже не будуть нацією гречкосіїв
Довга війна. Україна переживає важке випробування
2 вересня, 14:45
Росіяни хочуть завозити вуглекислий газ з Піднебесної до Сибіру
Росія запропонувала Китаю за гроші поховати в Сибіру гігатонни відходів
29 серпня, 13:26
Бізнемена Халіта Арабаджі підозрювали у шахрайстві з контрактом для ЗСУ
Дивна смерть турецького бізнесмена, що постачав бронежилети для ЗСУ: всі деталі
4 вересня, 10:56
За словами Шмигаля, у першу чергу зміни торкнуться зарплат лікарів і вчителів
Уряд планує перерахувати мінімальну зарплату: названо суми
6 вересня, 08:29
З 18 вересня на клієнтів фінустанови чекають нові правила
Нові функції та терміни фінансової звітності: Приватбанк анонсував зміни для клієнтів
6 вересня, 09:22
Ізраїль застосовує обмежувальні заходи для громадян всіх країн, звідки є великий відсоток тих, хто не повертається
Депутат Кнесету пояснив, чому над українцями знущаються на в’їзді в Ізраїль
14 вересня, 12:00
За словами парламентаріїв, запит на таку компенсацію був давно
Рада анонсувала зміни у компенсаціях за пошкоджене житло: чого чекати українцям
20 вересня, 08:54
ЄС виділив Україні €1,5 млрд макродопомоги
ЄС виділив Україні €1,5 млрд макродопомоги
22 вересня, 13:35
Кирило Буданов нещодавно подав документи на вступ до аспірантури Острозької академії
Буданов розповів про своє навчання у Острозькій академії
23 вересня, 16:30

Економіка

Скільки коштує місяць життя у Чехії: українка підрахувала витрати
Скільки коштує місяць життя у Чехії: українка підрахувала витрати
Росія знайшла спосіб, який дозволяє заробляти на нафті, попри обмеження G7
Росія знайшла спосіб, який дозволяє заробляти на нафті, попри обмеження G7
Зерновий експорт: Зеленський провів нараду з членами уряду
Зерновий експорт: Зеленський провів нараду з членами уряду
Спецслужба Латвії перевіряє постачання Росії мікросхем для війни
Спецслужба Латвії перевіряє постачання Росії мікросхем для війни
США посилили експортні обмеження щодо п'яти компаній РФ, які працюють на військову галузь
США посилили експортні обмеження щодо п'яти компаній РФ, які працюють на військову галузь
ЄС закриває найбільше газове родовище: причина
ЄС закриває найбільше газове родовище: причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Бився головою об капот машини. Начальника райвідділу поліції визнано винним у п’яній їзді
68K
У дипломата, який літав із Захаровою та Лавровим на саміт G20, виявлено холеру
53K
Що не так з реакцією українців на обстріл Одеси
25K
Що відомо про командувача Чорноморського флоту Соколова, якого ліквідували ЗСУ
25K
«Життя непросте, дороге, клімат важкий». Посол розповів, чому українці не затримуються в Ізраїлі
13K
Російські окупанти знищують будівлю штабу Чорноморського флоту (фото)

Новини

Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту