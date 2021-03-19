Хорватське «Динамо» сенсаційно вибило з Ліги Європи «Тоттенгем» Моурінью

Команда з Загреба змогла забити на гол більше за «шпор»

Сенсацією завершився матч 1/8 фіналу Ліги Європи у Загребі. Місцеве «Динамо» приймало лондонський «Тоттенгем» і змогло в доданий час вирвати перемогу – 3:0.

Перший тайм пройшов без голів. У другому загребське «Динамо» активізувалося. На 62-й хвилині рахунок у матчі відкрив Міслав Оршіч. На 82-й хвилині Оршіч забив другий гол, який перевів гру в додатковий час. На 106-й хвилині хорватський нападник знову вразив ворота «Тоттенгема», оформивши хет-трик.

Незважаючи на перемогу «Тоттенгема» в першій зустрічі (2:0), загальний рахунок двоматчевого протистояння – 3:2 на користь «Динамо», яке й вийшло до 1/4 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, за кілька днів до матчу «Динамо» втратило свого головного тренера Зорана Маміча – він був засуджений хорватським судом до 4 років і 8 місяців в'язниці за корупцію.

«Якщо не брати до уваги останні десять хвилин додаткового часу, під час яких ми намагалися щось змінити, Загреб виглядав набагато краще. Всі 90 хвилин основного часу і весь перший додатковий тайм вони билися, залишаючи всі сили на полі. По грі моєї команди не було видно, що ми проводили важливий матч. До таких зустрічей потрібен інший підхід. Я розчарований», - наводить слова тренера «Тоттенгема» Жозе Моурінью офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, за кілька днів до матчу «Динамо» втратило свого головного тренера Зорана Маміча – він був засуджений хорватським судом до 4 років і 8 місяців в'язниці за корупцію.