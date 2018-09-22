Україна зберегла відрив від Бельгії у клубному рейтингу УЄФА



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Фото взяте з ресурсу 1927.kiev.ua

Невдалі виступи бельгійських клубів дозволили зберегти відрив України

Доволі ненайкращі виступи українських команд в єврокубках цього тижня все одно дозволили Україні зберегти відрив від найближчого переслідувача у клубному рейтингу УЄФА. Повідомляє Футбол газета.



Нічиї «Шахтаря» у матчі проти «Гоффенгайма» та «Динамо» у грі з «Астаною» принесли у нашу скарбничку усього лише 0,4 очка.

Проте саме стільки ж за стартовий тур єврокубкових поєдинків заробили представники Бельгії.



Таким чином, Україна продовжує залишатись восьмою, маючи у своєму активі 38,500 очок, тоді як Бельгія йде дев'ятою, маючи 3,100.

Джерело: footballgazeta.com