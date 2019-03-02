Україна здобула першу за останніх 11 років нагороду чемпіонату світу у велотреку



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Олена Старикова перервала медальну засуху українського велотреку UEC

Срібло в гіті на 500 метрів здобула Олена Старикова

Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з велоспорту на треку, який зараз триває у польському Прушкові. Срібло в гіті на 500 метрів виборола харків'янка Олена Старикова.

Час українки – 33,307 сек. Вона поступилася півсекунди чемпіонці Дарії Шмельовій із РФ.

Старикова принесла українській збірній першу з 2008 року нагороду на чемпіонаті світу з велотреку. 11 років тому українки в командному переслідуванні здобули срібло.

Нагадаємо, що 22-річна Старикова виграла загальний залік Кубка світу з велотреку за підсумками сезону-2018/2019. В парі з Любов'ю Басовою вона також стала другою в загальному заліку командного спринту.

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