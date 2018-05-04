Українці Горшковозов і Долгов здобули медалі на етапі Світової серії зі стрибків у воду у Росії
- Сьогодні, 13:21
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Олександр і Максим стали другими у стрибках з 10-метрової вишки
Українські стрибуни у воду здобули нагороди на етапі Світової серії у Казані (Російська Федерація).
Олександр Горшковозов і Максим Долгов стали другими у стрибках у воду з 10-метрової вишки.
Перше місце зайняли росіяни Олександр Бондар і Віктор Мінібаєв. Вони випередили українців на більш ніж 18 балів.
Третіми стали німці Тімо Бартель і Флоріан Фандлер, які суттєво поступилися українцям.
Раніше президент Російської федерації стрибків у воду Олексій Власенко розповів ТАСС, що українські спортсмени, заявлені на етап Світової серії зі стрибків у воду у Казані, виступлять на турнірі.
Нагадаємо, що заборону на виступ українських спортсменів у Росії скасували після втручання МОК.
Світова серія зі стрибків у воду
Казань, Росія
Чоловіки, дуети
Вишка, 10 м
1. Олександр Бондар / Віктор Мінібаєв (Росія) - 432,72
2. Олександр Горшковозов / Максим Долгов (Україна) - 414,09
3. Флоріан Фандлер / Тімо Бартель (Німеччина) - 345,36
Підсумковий загальний залік Світової серії
1. Росія - 90
2. Україна - 87
3. Китай - 81
Зауважимо, що у березні Долгов і Горшковозов здобули нагороди на турнірі зі стрибків у воду у Японії.