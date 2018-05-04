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    Українці Горшковозов і Долгов здобули медалі на етапі Світової серії зі стрибків у воду у Росії

    Олександр і Максим стали другими у стрибках з 10-метрової вишки
    Українські стрибуни у воду здобули нагороди на етапі Світової серії у Казані (Російська Федерація). Олександр Горшковозов і Максим Долгов стали другими у стрибках у воду з 10-метрової вишки. Перше місце зайняли росіяни Олександр Бондар і Віктор Мінібаєв. Вони випередили українців на більш ніж 18 балів. Третіми стали німці Тімо Бартель і Флоріан
    • Сьогодні, 13:21
    • Розсилка
    Фото взяте з facebook.com/olympicua
    Фото взяте з facebook.com/olympicua

    Олександр і Максим стали другими у стрибках з 10-метрової вишки

    Українські стрибуни у воду здобули нагороди на етапі Світової серії у Казані (Російська Федерація).

    Олександр Горшковозов і Максим Долгов стали другими у стрибках у воду з 10-метрової вишки.

    Перше місце зайняли росіяни Олександр Бондар і Віктор Мінібаєв. Вони випередили українців на більш ніж 18 балів.

    Третіми стали німці Тімо Бартель і Флоріан Фандлер, які суттєво поступилися українцям.

    Раніше президент Російської федерації стрибків у воду Олексій Власенко розповів ТАСС, що українські спортсмени, заявлені на етап Світової серії зі стрибків у воду у Казані, виступлять на турнірі.

    Нагадаємо, що заборону на виступ українських спортсменів у Росії скасували після втручання МОК.

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    Світова серія зі стрибків у воду

    Казань, Росія

    Чоловіки, дуети

    Вишка, 10 м

    1. Олександр Бондар / Віктор Мінібаєв (Росія) - 432,72
    2. Олександр Горшковозов / Максим Долгов (Україна) - 414,09
    3. Флоріан Фандлер / Тімо Бартель (Німеччина) - 345,36

    Підсумковий загальний залік Світової серії

    1. Росія - 90
    2. Україна - 87
    3. Китай - 81

    Зауважимо, що у березні Долгов і Горшковозов здобули нагороди на турнірі зі стрибків у воду у Японії.

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    Росія Олександр Горшковозов Максим Долгов стрибки у воду українці
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