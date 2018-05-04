Українці Горшковозов і Долгов здобули медалі на етапі Світової серії зі стрибків у воду у Росії

Олександр і Максим стали другими у стрибках з 10-метрової вишки

Українські стрибуни у воду здобули нагороди на етапі Світової серії у Казані (Російська Федерація). Олександр Горшковозов і Максим Долгов стали другими у стрибках у воду з 10-метрової вишки. Перше місце зайняли росіяни Олександр Бондар і Віктор Мінібаєв. Вони випередили українців на більш ніж 18 балів. Третіми стали німці Тімо Бартель і Флоріан



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Фото взяте з facebook.com/olympicua

Олександр і Максим стали другими у стрибках з 10-метрової вишки

Українські стрибуни у воду здобули нагороди на етапі Світової серії у Казані (Російська Федерація).

Олександр Горшковозов і Максим Долгов стали другими у стрибках у воду з 10-метрової вишки.

Перше місце зайняли росіяни Олександр Бондар і Віктор Мінібаєв. Вони випередили українців на більш ніж 18 балів.

Третіми стали німці Тімо Бартель і Флоріан Фандлер, які суттєво поступилися українцям.

Раніше президент Російської федерації стрибків у воду Олексій Власенко розповів ТАСС, що українські спортсмени, заявлені на етап Світової серії зі стрибків у воду у Казані, виступлять на турнірі.

Нагадаємо, що заборону на виступ українських спортсменів у Росії скасували після втручання МОК.

Світова серія зі стрибків у воду

Казань, Росія

Чоловіки, дуети

Вишка, 10 м

1. Олександр Бондар / Віктор Мінібаєв (Росія) - 432,72

2. Олександр Горшковозов / Максим Долгов (Україна) - 414,09

3. Флоріан Фандлер / Тімо Бартель (Німеччина) - 345,36

Підсумковий загальний залік Світової серії

1. Росія - 90

2. Україна - 87

3. Китай - 81

Зауважимо, що у березні Долгов і Горшковозов здобули нагороди на турнірі зі стрибків у воду у Японії.