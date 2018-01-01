Українці продовжують втрачати позиції в рейтингу ATP
- Сьогодні, 17:10
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Розсилка
Перша ракетка України Олександр Долгополов втратив відразу дев'ять позицій
Офіційний сайт ATP опублікував оновлений рейтинг чоловічого одиночного розряду.
Так, українські тенісисти за підсумками минулого тижня дещо погіршили свої позиції у рейтингу.
Перша ракетка України Олександр Долгополов втратив відразу дев'ять позицій.
Сталося це після того, як віг пропустив змагання в Буенос-Айресі, де був чинним чемпіоном.
На один рядок опустився Сергій Стаховський, дві позиції втратив Ілля Марченко.
36-річний Роджер Федерер завдяки перемозі на турнірі в Роттердамі обійшов у рейтингу ATP Рафаеля Надаля і став найстаршим першим номером в історії.
Рейтинг ATP станом на 19 лютого 2018 року
1 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) - 10105
1 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 9760
3 (3). Марін Чилич (Хорватія) - 4960
4 (5). Григор Димитров (Болгарія) - 4635
5 (4). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 4450
6 (6). Домінік Тім (Австрія) - 4220
7 (7). Давід Гоффен (Бельгія) - 3280
8 (8). Джек Сок (США) - 2880
9 (11). Кевін Андерсон (ПАР) - 2835
10 (9). Хуан-Мартін Дель Потро (Аргентина) - 2815
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44 (35). Олександр Долгополов (Україна) - 1091
118 (117). Сергій Стаховський (Україна) - 498
229 (227). Ілля Марченко (Україна) - 230