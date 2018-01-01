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    Українці продовжують втрачати позиції в рейтингу ATP

    Перша ракетка України Олександр Долгополов втратив відразу дев'ять позицій
    Офіційний сайт ATP опублікував оновлений рейтинг чоловічого одиночного розряду. Так, українські тенісисти за підсумками минулого тижня дещо погіршили свої позиції у рейтингу. Перша ракетка України Олександр Долгополов втратив відразу дев'ять позицій. Сталося це після того, як віг пропустив змагання в Буенос-Айресі, де був чинним чемпіоном.
    • Сьогодні, 17:10
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    Олександр Долгополов. Фото: Getty Images
    Олександр Долгополов. Фото: Getty Images

    Перша ракетка України Олександр Долгополов втратив відразу дев'ять позицій

    Офіційний сайт ATP опублікував оновлений рейтинг чоловічого одиночного розряду.

    Так, українські тенісисти за підсумками минулого тижня дещо погіршили свої позиції у рейтингу.

    Перша ракетка України Олександр Долгополов втратив відразу дев'ять позицій.

    Сталося це після того, як віг пропустив змагання в Буенос-Айресі, де був чинним чемпіоном.

    На один рядок опустився Сергій Стаховський, дві позиції втратив Ілля Марченко.

    36-річний Роджер Федерер завдяки перемозі на турнірі в Роттердамі обійшов у рейтингу ATP Рафаеля Надаля і став найстаршим першим номером в історії.

    Рейтинг ATP станом на 19 лютого 2018 року

    1 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) - 10105
    1 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 9760
    3 (3). Марін Чилич (Хорватія) - 4960
    4 (5). Григор Димитров (Болгарія) - 4635
    5 (4). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 4450
    6 (6). Домінік Тім (Австрія) - 4220
    7 (7). Давід Гоффен (Бельгія) - 3280
    8 (8). Джек Сок (США) - 2880
    9 (11). Кевін Андерсон (ПАР) - 2835
    10 (9). Хуан-Мартін Дель Потро (Аргентина) - 2815
    ...
    44 (35). Олександр Долгополов (Україна) - 1091
    118 (117). Сергій Стаховський (Україна) - 498
    229 (227). Ілля Марченко (Україна) - 230

    Сергій Стаховський теніс Олександр Долгополов Ілля Марченко
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