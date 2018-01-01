Українці продовжують втрачати позиції в рейтингу ATP

Перша ракетка України Олександр Долгополов втратив відразу дев'ять позицій

Офіційний сайт ATP опублікував оновлений рейтинг чоловічого одиночного розряду. Так, українські тенісисти за підсумками минулого тижня дещо погіршили свої позиції у рейтингу. Перша ракетка України Олександр Долгополов втратив відразу дев'ять позицій. Сталося це після того, як віг пропустив змагання в Буенос-Айресі, де був чинним чемпіоном.



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Олександр Долгополов. Фото: Getty Images

Перша ракетка України Олександр Долгополов втратив відразу дев'ять позицій

Офіційний сайт ATP опублікував оновлений рейтинг чоловічого одиночного розряду.

Так, українські тенісисти за підсумками минулого тижня дещо погіршили свої позиції у рейтингу.

Перша ракетка України Олександр Долгополов втратив відразу дев'ять позицій.

Сталося це після того, як віг пропустив змагання в Буенос-Айресі, де був чинним чемпіоном.

На один рядок опустився Сергій Стаховський, дві позиції втратив Ілля Марченко.

36-річний Роджер Федерер завдяки перемозі на турнірі в Роттердамі обійшов у рейтингу ATP Рафаеля Надаля і став найстаршим першим номером в історії.

Рейтинг ATP станом на 19 лютого 2018 року

1 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) - 10105

1 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 9760

3 (3). Марін Чилич (Хорватія) - 4960

4 (5). Григор Димитров (Болгарія) - 4635

5 (4). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 4450

6 (6). Домінік Тім (Австрія) - 4220

7 (7). Давід Гоффен (Бельгія) - 3280

8 (8). Джек Сок (США) - 2880

9 (11). Кевін Андерсон (ПАР) - 2835

10 (9). Хуан-Мартін Дель Потро (Аргентина) - 2815

...

44 (35). Олександр Долгополов (Україна) - 1091

118 (117). Сергій Стаховський (Україна) - 498

229 (227). Ілля Марченко (Україна) - 230