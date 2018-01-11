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    Українці у Лізі чемпіонів: 20 очок Зайцева, важлива перемога Фесенка

    Результати українських баскетболістів у Лізі чемпіонів
    Польский клуб «Роса Радом» бігмена збірної України Ігоря Зайцева зазнав поразки у виїзному матчі 10-го туру групового раунду Ліги чемпіонів, у якому команда українця лише в овертаймі поступилась італійській «Венеції» - 93:102. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Українець, вийшовши з лави,
    • Сьогодні, 11:02
    • Розсилка
    Фото: ФБУ
    Фото: ФБУ

    Результати українських баскетболістів у Лізі чемпіонів

    Польский клуб «Роса Радом» бігмена збірної України Ігоря Зайцева зазнав поразки у виїзному матчі 10-го туру групового раунду Ліги чемпіонів, у якому команда українця лише в овертаймі поступилась італійській «Венеції» - 93:102.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Українець, вийшовши з лави, відіграв 33 хвилини, набрав 20 очок (3/8 двоочкових, 3/5 триочкових, 5/7 штрафних), зібрав сім підбирань (три у нападі), зробив одну передачу та один блок-шот при п'яти фолах та одній втраті.

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    Центровий збірної України Кирило Фесенко зіграв менш результативно, проте його «Авелліно» на виїзді переміг сусідів по турнірній таблиці - бельгійський «Остенде» (61:51).

    Українець, вийшовши у старті, отримав 20 хвилин ігрового часу, набрав шість очок (2/5 двоочкові, 2/6 штрафні), зробив сім підбирань (два у нападі), три передачі та один блок-шот при одній втраті та одному фолі.

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    Литовський «Ювентус» форварда збірної України Максима Корнієнка на виїзді поступився ізраїльському «Хапоель Холону» - 91:106. Українець, вийшовши у старті, отримав 26 хвилин ігрового часу, набрав шість очок (3/7 двоочкові, 0/1 триочкові, 0/1 штрафні), зробив чотири підбирання (одне у нападі), чотири передачі, два перехоплення та один блок-шот при чотирьох фолах та одній втраті.

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    Ліга чемпіонів баскетбол
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