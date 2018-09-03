Українці вибороли п'ять нагород на чемпіонаті Європи з академічного веслування
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В активі наших спортсменів три срібла і дві бронзи
У Бресті відбувся чемпіонат Європи з академічного веслування серед молоді, в якому взяли участь понад 400 спортсменів з 25 країн континенту.
П`ять нагород в активі збірної України, інформує прес-служба Міністерства молоді та спорту України.
Мусієнко Костянтин, Оніпченко Максим, Юрченко Богдан, Скорий Роман, Дзюбинський Денис - бронзові призери (четвірка із стерновим).
Нагорна Вікторія, Романюк Марина, Руденко Раїса, Скробало Світлана, Очеретяна Яна - срібні призерки (четвірка із стерновою).
Катерина Дудченко - срібна призерка у одиночних змаганнях.
Селіванов Олексій, Сохацький Сергій, Александров Євген, Мартиненко Богдан – срібні призери (четвірка без стернового).
Коновалюк Олександр, Козодой Станіслав, Сидорук Олександр, Юрченко Павло, Шклярук Денис, Федоренко Микола, Кравченко Олег, Євдокимов Сергій, Деркач Артем – бронзові призери (вісімка із стерновим).