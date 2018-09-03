  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українці вибороли п'ять нагород на чемпіонаті Європи з академічного веслування

    • Розсилка
    Фото:&nbsp;dsmsu.gov.ua - Українці вибороли п'ять нагород на чемпіонаті Європи з академічного веслування
    Фото: dsmsu.gov.ua

    В активі наших спортсменів три срібла і дві бронзи

    У Бресті відбувся чемпіонат Європи з академічного веслування серед молоді, в якому взяли участь понад 400 спортсменів з 25 країн континенту.

    П`ять нагород в активі збірної України, інформує прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

    Мусієнко Костянтин, Оніпченко Максим, Юрченко Богдан, Скорий Роман, Дзюбинський Денис - бронзові призери (четвірка із стерновим).

    Нагорна Вікторія, Романюк Марина, Руденко Раїса, Скробало Світлана, Очеретяна Яна - срібні призерки (четвірка із стерновою).

    Катерина Дудченко - срібна призерка у одиночних змаганнях.

    Селіванов Олексій, Сохацький Сергій, Александров Євген, Мартиненко Богдан – срібні призери (четвірка без стернового).

    Коновалюк Олександр, Козодой Станіслав, Сидорук Олександр, Юрченко Павло, Шклярук Денис, Федоренко Микола, Кравченко Олег, Євдокимов Сергій, Деркач Артем – бронзові призери (вісімка із стерновим).

    чемпіонат Європи веслування Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ