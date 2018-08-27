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    Українці виграли чотири золоті нагороди чемпіонату Європи з драгонботу

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    Українці виграли чотири золоті нагороди чемпіонату Європи з драгонботу

    Зокрема, відзначився Олександр Брюховецький

    Днями у німецькому місті Бранденбург пройшов чемпіонат Європи з драгонботу.

    За перемогу та звання чемпіонів змагались 18 команд із різних європейських країн.

    Про це повідомляє офіційний сайт Управління державної охорони України.

    У чоловічому класі на найскладнішій дистанції (1000 м) співробітник Управління державної охорони України Олександр Брюховецький виборов золото.

    Загалом, у різних категоріях і дистанціях спортсмен УДО України завоював чотири золоті, дві срібні й одну бронзову медалі.

    Довідково. Драгонбот – велике 20-місне каное з головою і хвостом дракона. Спереду знаходиться барабанщик, який задає ритм веслування для інших членів екіпажу. Офіційні змагання проводяться на дистанції 200, 500, 1000 і 2000 м.

    чемпіонат Європи веслування українці
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