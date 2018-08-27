Українці виграли чотири золоті нагороди чемпіонату Європи з драгонботу



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Зокрема, відзначився Олександр Брюховецький

Днями у німецькому місті Бранденбург пройшов чемпіонат Європи з драгонботу.

За перемогу та звання чемпіонів змагались 18 команд із різних європейських країн.

Про це повідомляє офіційний сайт Управління державної охорони України.

У чоловічому класі на найскладнішій дистанції (1000 м) співробітник Управління державної охорони України Олександр Брюховецький виборов золото.

Загалом, у різних категоріях і дистанціях спортсмен УДО України завоював чотири золоті, дві срібні й одну бронзову медалі.

Довідково. Драгонбот – велике 20-місне каное з головою і хвостом дракона. Спереду знаходиться барабанщик, який задає ритм веслування для інших членів екіпажу. Офіційні змагання проводяться на дистанції 200, 500, 1000 і 2000 м.