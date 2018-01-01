Українці завоювали два золота і дві бронзи в категорії куміте на турнірі Серії А в Іспанії

Успіх на цьому турнірі істотно підвищив шанси каратистів з України потрапити на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо

Українські каратисти завоювали чотири нагороди в категорії куміте на етапі престижної Серії А в іспанській Гвадалахарі. Переможцями турніру стали українські чоловіки - Станіслав Горуна (до 75 кг) і Валерій Чоботар (до 84 кг). Капітан збірної Горуна провів в Іспанії шість сутичок, перемігши спочатку представника Італії (9:0), а потім вирвав



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Фото: УФК

Успіх на цьому турнірі істотно підвищив шанси каратистів з України потрапити на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо

Українські каратисти завоювали чотири нагороди в категорії куміте на етапі престижної Серії А в іспанській Гвадалахарі.

Переможцями турніру стали українські чоловіки - Станіслав Горуна (до 75 кг) і Валерій Чоботар (до 84 кг).

Капітан збірної Горуна провів в Іспанії шість сутичок, перемігши спочатку представника Італії (9:0), а потім вирвав перемогу у сильного угорця Габора Харшпатакі (5:4), шотландця Грега Андерсона (6:0), японця Ріота Накамурі (2: 1 ), турка Нечаті Пінарбасі (2:1).

У фіналі львів'янин розбив чилійця Матіаса Фуентеса (6:3).

Чеботар здолав на турнірі суперників з Азербайджану (4:0), Бельгії (9:7), Італії (5:1), Туреччини (5:2) і Аргентини (2:0).

У фіналі українець був сильніше Даніяра Юлдашева з Казахстану (3:1).

Ще дві медалі в скарбничку України принесли Аніта Серьогіна (до 61 кг) та Анастасія Степашків (від 68 кг), у яких бронзові нагороди.

Зазначимо, що успіх на турнірі Серії А істотно підвищив шанси каратистів з України потрапити на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо, де путівки отримають по чотири найкращих спортсмена в рейтингу WKF.

Джерело: xsport.ua