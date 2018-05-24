Українці здобули більше 100 нагород на етапі Кубку світу з кікбоксингу в Угорщині

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Загалом на рахунку українських спортсменів аж 120 медалей

Минулими вихідними у Будапешті (Угорщина) завершився черговий етап змагань за Кубок світу з кікбоксингу WAKO «Hungarian Kickboxing World Cup».

Участь у ньому взяли кілька тисяч спортсменів з 35 країн планети, інформує прес-служба Спортивного комітету України.

На відміну від інших команд, які формувалися клубами, Україну представляла національна збірна, до складу якої увійшли чемпіони Всесвітніх ігор 2017 року Орфан Сананзаде (Кривий Ріг), Віталій Дубіна (Херсон) та бронзовий призер Роман Головатюк (Кам’янець-Подільський).

Команда не економила зусиль і виборола 120 нагород, з яких 50 найвищого ґатунку.

За підсумками турніру українці посіли друге загальнокомандне місце, поступившись лише команді господарів.

Тепер спортсмени готуються до наступного етапу Кубку світу 2018 року, який у червні прийматиме італійське місто Ріміні.

З повними результатами етапу Кубку світу в Угорщині можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, раніше Україна програла Польщі матчеву зустріч з кікбоксингу.