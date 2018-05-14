Українці здобули дев’ять медалей на першості Європи з кіокушинкай карате

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Троє українців стали чемпіонами Старого світу

Цими вихідними у місті Вроцлав (Польща) відбувся чемпіонат Європи з кіокушинкай карате (WKO ShinKyokushinkai) серед дорослих і юніорів.

Національну збірну України представляли 42 спортсмени, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

У командному заліку наші співвітчизники посіли четверте місце.

На рахунку українців дев’ять нагород, з них три золоті та шість бронзових медалей.

Титули чемпіонів Європи здобули Олександр Свинаренко (в.к. до 75кг), Олена Вересняк (в.к. до 50 кг) і Роман Камінський (ката, юніори)

Володарями бронзових медалей стали Ігор Котляревський (в.к. до 85 кг), Костянтин Іноземцев (в.к. до 95 кг), Антон Журавель (в.к. понад 95 кг), Віталій Цуревський (в.к. до 60 кг, юніори), Юрій Купін (в.к. до 75 кг, юніори) та Яромир Терех (в.к. до 80 кг, юніори).

Раніше повідомлялося, що збірна України завоювала бронзову медаль чемпіонату Європи з карате, який проходив у Сербії.

Українці перемогли у «бронзовому» фіналі проти команди Португалії з рахунком 3:1.