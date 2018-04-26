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    Українець Блажко став срібним призером чемпіонату світу з бразильського джиу-джитсу

    Ярослав лише у фіналі поступився супернику з Бразилії
    Представник клубу «Борець» із Кропивницького Ярослав Блажко став срібним призером чемпіонату світу з бразильського джиу-джитсу в Об'єднаних Арабських Еміратах. У столиці ОАЕ місті Абу-Дабі у вівторок, 24 квітня, українець (до 70 кг) лише у фіналі світової першості за версією арабської федерації UAEJJF поступився супернику з Бразилії.
    • 26 Квiтня, 10:32
    • Розсилка
    Ярослав Блажко з тренером
    Ярослав Блажко з тренером

    Ярослав лише у фіналі поступився супернику з Бразилії

    Представник клубу «Борець» із Кропивницького Ярослав Блажко став срібним призером чемпіонату світу з бразильського джиу-джитсу в Об'єднаних Арабських Еміратах.

    У столиці ОАЕ місті Абу-Дабі у вівторок, 24 квітня, українець (до 70 кг) лише у фіналі світової першості за версією арабської федерації UAEJJF поступився супернику з Бразилії.

    «Вперше в історії український спортсмен піднявся на п'єдестал чемпіонату світу з бразильського джиу-джитсу у престижній категорії пурпурних поясів «адат», прокоментував виступ свого підопічного у Facebook тренер борця Євген Скирда.

    «На жаль, Ярославу не вдалося взяти золото. У півфіналі він зустрівся з чемпіоном Всесвітніх ігор, дуже сильним спортсменом, французом Хайдаром Аббасом, віддавши цій сутичці всі сили для перемоги. А до фіналу йому дали лише 10 хвилин відпочинку, в той час, як суперник відпочивав близько 30 хвилин. У підсумку, Ярослав практично не міг боротися і попався на задушливий прийом», - додав він.

    Тренер пообіцяв, що наступного разу Блажко спробує підготуватися ще краще.

    Нагадаємо, у січні українець виграв чемпіонат Європи з бразильського джиу-джитсу.

    Джерело: gre4ka.info

    чемпіонат світу єдиноборства ОАЕ
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