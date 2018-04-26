Українець Блажко став срібним призером чемпіонату світу з бразильського джиу-джитсу

Ярослав лише у фіналі поступився супернику з Бразилії

Представник клубу «Борець» із Кропивницького Ярослав Блажко став срібним призером чемпіонату світу з бразильського джиу-джитсу в Об'єднаних Арабських Еміратах. У столиці ОАЕ місті Абу-Дабі у вівторок, 24 квітня, українець (до 70 кг) лише у фіналі світової першості за версією арабської федерації UAEJJF поступився супернику з Бразилії.



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Ярослав Блажко з тренером

Ярослав лише у фіналі поступився супернику з Бразилії

Представник клубу «Борець» із Кропивницького Ярослав Блажко став срібним призером чемпіонату світу з бразильського джиу-джитсу в Об'єднаних Арабських Еміратах.

У столиці ОАЕ місті Абу-Дабі у вівторок, 24 квітня, українець (до 70 кг) лише у фіналі світової першості за версією арабської федерації UAEJJF поступився супернику з Бразилії.

«Вперше в історії український спортсмен піднявся на п'єдестал чемпіонату світу з бразильського джиу-джитсу у престижній категорії пурпурних поясів «адат», прокоментував виступ свого підопічного у Facebook тренер борця Євген Скирда.

«На жаль, Ярославу не вдалося взяти золото. У півфіналі він зустрівся з чемпіоном Всесвітніх ігор, дуже сильним спортсменом, французом Хайдаром Аббасом, віддавши цій сутичці всі сили для перемоги. А до фіналу йому дали лише 10 хвилин відпочинку, в той час, як суперник відпочивав близько 30 хвилин. У підсумку, Ярослав практично не міг боротися і попався на задушливий прийом», - додав він.

Тренер пообіцяв, що наступного разу Блажко спробує підготуватися ще краще.

Нагадаємо, у січні українець виграв чемпіонат Європи з бразильського джиу-джитсу.

Джерело: gre4ka.info