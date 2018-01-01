Українець виграв чемпіонат Європи по бразильському джиу-джитсу
- Сьогодні, 17:21
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Роман Непота. Фото: facebook.com/ievgen.skyrda
Український талант виграв сім сутичок, шість з яких завершив больовими прийомами
Українець Роман Непота в 21 рік став чемпіоном Європи IBJJF по бразильському джиу-джитсу (БДД) в категорії Adult серед синіх поясів.
У перший змагальний день, 17 січня, український талант виграв сім сутичок, шість з яких завершив больовими прийомами.
Зазначимо, що Непота міг отримати медаль і в абсолютній ваговій категорії, але в сутичці за вихід у фінал його дискваліфікували, оскільки рефері порахував, що українець перетримав больовий прийом.
Також бронзову медаль в змаганнях пурпурних поясів в категорії Adult завоював ще один українець Ярослав Блажко.
Джерело: xsport.ua