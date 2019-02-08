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    Українець Чигринський отримав травму на десятій хвилині матчу Кубка Греції

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    Дмитро Чигринський пошкодив руку - Українець Чигринський отримав травму на десятій хвилині матчу Кубка Греції
    Дмитро Чигринський пошкодив руку
    twitter АЄКа

    Наразі інформації про ступінь складності травми Дмитра немає

    У Греції зіграні ще два перших чвертьфінальних поєдинки Кубка країни. Обидва завершилися з однаковим рахунком на користь гостей: «Астерас» виграв 0:1 в «Ерґотеліса», а афінський АЕК здолав «Атромітос».

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    Як зазвичай, у складі АЄКа зі стартових хвилин вийшов екс-оборонець збірної України Дмитро Чигринський. Правда, зіграв наш земляк, який традиційно починав гру на позиції найцентральнішого поміж трьох центральних оборонців у схемі 1 — 3 — 5 — 2, лише десять хвилин. І залишив поле через травму. Судячи з телекартинки, українець травмував руку. Решту матчу догравав серб Урош Чосіч.

    Єдиний гол АЕК провів на 86-й хвилині, коли з пенальті відзначився Есек’єль Понсе. А вже через дві хвилини аргентинець отримав друге попередження і залишив поле.

    Повторний матч команди проведуть 26 лютого в Афінах.

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