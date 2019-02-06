Сенсація у Греції: суперник «Динамо» «Олімпіакос» не зміг переграти аутсайдера



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Коли Ахмед Хассан вивів «Олімпіакос» вперед, виглядало, що пірейці перемоги вже не віддадуть Twitter «Олімпіакоса»

Поразки у першому чвертьфінальному матчі Кубка країни зазнав і беперечний лідер Суперліги ПАОК

У Греції сьогодні проводилися перших два чвертьфінальних поєдинки національного кубка. І обидва принесли сенсаційні результати.

Щоправда, то лише перші поєдинки двораундового протистояння і у фаворитів ще буде змога виправитися.

Суперник команди київського «Динамо» «Олімпіакос» грав проти одного з аутсайдерів грецької Суперліги «Ламії». Педру Мартінш виставив на цей матч резервний склад. Серед гравців основної обойми на поле з перших хвилин вийшли лише вінґер Жіль Діаш, центральні хави Маді Камара і Андреас Бухалакіс, а також нападники Франко Сольдано і Ахмед Хассан.

Власне, навіть у такому стані «Олімпіакос» виглядав привабливіше. Але не переміг через елементарні помилки. Приміром, на дев'ятій хвилині воротар Елефтерос Хутеціотіс пропустив несильний дальній удар. На 31-й хвилині вже Бухалакіс зрізав м'яч у власні ворота після не найскладнішої флангової подачі. Втретє ж «Олімпіакос» пропустив, втративши концентрацію відразу після того, як вперше в матчі повів у рахунку. Як наслідок - 3:3.

Тактична розстановка пірейців

«Ламія» - «Олімпіакос» - 3:3

Голи: 1:0 - Цукалос (9). 1:1 - Жіль Діаш (12). 2:1 - Бухалакіс (31, автогол). 2:2 - Сольдано (51). 2:3 - Ахмед Хассан (61). 3:3 - Цукалос (62)

«Олімпіакос»: Хутеціотіс — Андроуцос, Мерія, Родерік, Цімікас — Жіль Діаш (Леонардо Кутріс, 73), Маді Камара, Бухалакіс, Мацурас — Сольдано (Воїліс, 90), Ахмед Хассан (Міґель Ґерреро, 66)

Кубок Греції. «Ламія» - «Олімпіакос» - 3:3

А ось ПАОК з Салоніків, який лідирує у Суперлізі з 17-ма перемогами і лише двома нічиїми, свою гру чвертьфіналу кубка «Паніоніосу» взагалі програв. Разван Луческу теж виставив доволі експериментальний варіант складу, в якому, щоправда, знайшлося місце українському опорному хавові Євгену Шахову. Він відіграв 63 хвилини і, як і в попередньому матчі чемпіонату, поступився місцем у складі хорвату Йосипу Місічу.

Найцікавіше, що на той момент, поки Шахов був на полі, ПАОК вів завдяки єдиному голові польського нападника Кароля Свідерскі. Два м'ячі у свої ворота Александрос Пасхалакіс пропустив, коли в середині поля грав Місіч: на 73-й хвилині відзначився албанець Фіорін Дурмішай, на 90-й - Дімітріос Ставропулос.

Кубок Греції. ПАОК - «Паніоніос» - 2:1

Повторні поєдинки команд відбудуться 26 лютого, коли у нас до «Олімпіакоса» вже не буде нинішньої уваги. Як відомо, з «Динамо» пірейці у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінуться 14 і 21 лютого.