  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українець Дудченко здобув п'яте місце на етапі Кубка світу з біатлону

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Від топ-трійки Дудченка відокремили лише 0,3 секунди - Українець Дудченко здобув п'яте місце на етапі Кубка світу з біатлону
    Від топ-трійки Дудченка відокремили лише 0,3 секунди
    Фото: biathlon.com.ua

    Дудченко – один з трьох біатлоністів, хто пройшов гонку без промахів

    Сьогодні, 22 січня, в Антгольці відбулася індивідуальна гонка серед чоловіків на етапі Кубка світу.

    Український біатлоніст Антон Дудченко фінішував на п’ятій позиції. Українець пройшов усю гонку без промахів, а від топ-трійки Дудченка відокремили 0,3 секунди.

    Перемогу в «індивідуалці» добув росіянин Олександр Логінов. Він фінішував з результатом в 48 хвилин та 41,8 секунди. Другим став Стурла Легрейд з Норвегії, третє місце у впертій боротьбі дісталося французу Кантену Фійону-Майє.

    Що стосується інших українців, то Артем Прима завершив гонку на 23-й позиції, Артем Тищенко став 34-м. У Руслана Ткаленко – 69-та позиції, а Дмитро Підручний фінішував 74-м.

    1. Олександр Логінов (Росія, 0+0+0+0) 48:41,8
    2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+1+1+0) +58,5
    3. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0+1+1) +1:10,6
    4. Лукас Гофер (Італія, 1+1+0+0) +1:10,7
    5. Антон Дудченко (Україна, 0+0+0+0) +1:10,9
    6. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0+0+1) +1:18,1

    23. Артем Прима (Україна, 2+0+0+1) +3:12,1
    34. Артем Тищенко (Україна, 0+1+0+0) +3:47,8
    69. Руслан Ткаленко (Україна, 3+0+0+1) +6:18,9
    74. Дмитро Підручний (Україна, 1+1+3+1) +6:46,3

    Джерело: Sportarena.com

    Теги: біатлон Артем Прима Дмитро Підручний Руслан Ткаленко Лукас Гофер Артем Тищенко Антон Дудченко Мартін Понсілуома
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies