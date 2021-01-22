Українець Дудченко здобув п'яте місце на етапі Кубка світу з біатлону

Від топ-трійки Дудченка відокремили лише 0,3 секунди

Дудченко – один з трьох біатлоністів, хто пройшов гонку без промахів

Сьогодні, 22 січня, в Антгольці відбулася індивідуальна гонка серед чоловіків на етапі Кубка світу.

Український біатлоніст Антон Дудченко фінішував на п’ятій позиції. Українець пройшов усю гонку без промахів, а від топ-трійки Дудченка відокремили 0,3 секунди.

Перемогу в «індивідуалці» добув росіянин Олександр Логінов. Він фінішував з результатом в 48 хвилин та 41,8 секунди. Другим став Стурла Легрейд з Норвегії, третє місце у впертій боротьбі дісталося французу Кантену Фійону-Майє.

Що стосується інших українців, то Артем Прима завершив гонку на 23-й позиції, Артем Тищенко став 34-м. У Руслана Ткаленко – 69-та позиції, а Дмитро Підручний фінішував 74-м.

1. Олександр Логінов (Росія, 0+0+0+0) 48:41,8

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+1+1+0) +58,5

3. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0+1+1) +1:10,6

4. Лукас Гофер (Італія, 1+1+0+0) +1:10,7

5. Антон Дудченко (Україна, 0+0+0+0) +1:10,9

6. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0+0+1) +1:18,1

…

23. Артем Прима (Україна, 2+0+0+1) +3:12,1

34. Артем Тищенко (Україна, 0+1+0+0) +3:47,8

69. Руслан Ткаленко (Україна, 3+0+0+1) +6:18,9

74. Дмитро Підручний (Україна, 1+1+3+1) +6:46,3

Джерело: Sportarena.com