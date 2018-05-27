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    Українець Головащенко впевнений, що в титульному бою нокаутує суперника в перших чотирьох раундах

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    Роман Головащенко - Українець Головащенко впевнений, що в титульному бою нокаутує суперника в перших чотирьох раундах
    Роман Головащенко

    Раніше Роман запевняв ЗМІ, що нокаутує Ларену до шостого раунду

    Претендент на титул чемпіона світу IBO у важкій вазі Роман Головащенко (19-1, 17 КО) дав новий прогноз на свій майбутній бій проти південноафриканця Кевіна Ларени (20-1, 9 КО).

    Українець впевнений, що поєдинок не триватиме довше шести раундів.

    «Я думаю, бій триватиме до 4 раунду. Розраховую на нокаут. Ми дивилися записи його боїв. Ми готувалися до поєдинку саме з цим противником. Особливо звертали увагу в підготовці на те, як боксують лівші», - заявив Головащенко.

    Раніше Роман запевняв ЗМІ, що нокаутує Ларену до шостого раунду.

    Бій пройде 2 червня в Азербайджані. Поєдинок розсудять рефері з Великобританії та Італії.

    Зазначимо, що Лерені допомагає готуватися до поєдинку український боксер у надважкій вазі Владислав Сіренко (7-0, 7 КО), який нещодавно нокаутував свого суперника у першому раунді.

    Джерело: Вести

    ЗМІ бокс
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