Українець Головащенко впевнений, що в титульному бою нокаутує суперника в перших чотирьох раундах

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Роман Головащенко

Раніше Роман запевняв ЗМІ, що нокаутує Ларену до шостого раунду

Претендент на титул чемпіона світу IBO у важкій вазі Роман Головащенко (19-1, 17 КО) дав новий прогноз на свій майбутній бій проти південноафриканця Кевіна Ларени (20-1, 9 КО).

Українець впевнений, що поєдинок не триватиме довше шести раундів.

«Я думаю, бій триватиме до 4 раунду. Розраховую на нокаут. Ми дивилися записи його боїв. Ми готувалися до поєдинку саме з цим противником. Особливо звертали увагу в підготовці на те, як боксують лівші», - заявив Головащенко.

Раніше Роман запевняв ЗМІ, що нокаутує Ларену до шостого раунду.

Бій пройде 2 червня в Азербайджані. Поєдинок розсудять рефері з Великобританії та Італії.

Зазначимо, що Лерені допомагає готуватися до поєдинку український боксер у надважкій вазі Владислав Сіренко (7-0, 7 КО), який нещодавно нокаутував свого суперника у першому раунді.

Джерело: Вести