Як український супертяж брутально нокаутував свого суперника у першому раунді (відео)
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З перших секунд поєдинку Сіренко посів центр рингу
Перспективний український суперважковаговик Владислав Сіренко (7-0, 6 КО) брутально нокаутував свого суперника Аліка Гогодо (4-2, 3 КО) в сьомому поєдинку на професійному рингу.
Українець нарощував свою активність по ходу раунду і за 20 секунд до кінця трихвилинки затиснув суперника в кутку і завдав кілька прицільних потужних ударів після яких Гогодо не зміг продовжити бій.
Здавалося, що Гогодо вдасться стати другим після Джамала Вудса суперником Сіренка на профі-рингу, якому вдасться протриматися до кінця першого раунду, проте за десять секунд до кінця стартової трихвилинки Сіренко потряс свого опонента важким ударом правою в голову, після чого додав ще кілька лівих хуків в стилі Володимира Кличка в бою з Реєм Остіном, після яких Гогодо опинився в нокауті.