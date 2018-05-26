Українець Гривко посів друге місце на етапі Туру Бельгії

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Андрій Гривко. Фото: Getty Images

Успіх в Бельгії підвищує шанси Гривко на потрапляння до складу «Астани» на Тур де Франс

Український велогонщик Андрій Гривко показав другий результат в індивідуальній гонці на етапі Туру Бельгії.

Гривко 10,6 кілометра по бельгійським дорогам подолав за 12 хвилин і 43 секунди. Українець лише на 5 секунд відстав від переможця етапу Крістофа Лапорта.

Результат третього етапу

Високий результат в гонці дозволив Гривку зробити серйозний стрибок в генеральному заліку. Українець піднявся на третє місце, відстаючи від лідируючого Лапорта на ті ж 5 секунд.

Успіх в Бельгії підвищує шанси Гривка на потрапляння до складу «Астани» на Тур де Франс. Головна велогонка світу пройде у Франції з 7 по 29 липня.

Раніше Андрій Гривко на зустрічі з уболівальниками в Києві позначив свою націленість на виступ на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо.

Джерело: sportarena.com