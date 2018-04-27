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    Українець Касьянов став бронзовим призером чемпіонату світу-2009 після дискваліфікації росіянина

    Росіянин Погорєлов втратив бронзову медаль чемпіонату світу 2009 року в Берліні
    Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) винесла рішення про дискваліфікацію російського десятиборця Олександра Погорєлова за позитивний допінг-тест в Пекіні-2008. Позитивна допінг-проба Погорєлова на туринабол, взята 23 серпня 2008 року, була виявлена після повторного огляду в 2016 році. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) в
    • 27 Квiтня, 19:43
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    Олексій Касьянов. Фото: Getty Images
    Олексій Касьянов. Фото: Getty Images

    Росіянин Погорєлов втратив бронзову медаль чемпіонату світу 2009 року в Берліні

    Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) винесла рішення про дискваліфікацію російського десятиборця Олександра Погорєлова за позитивний допінг-тест в Пекіні-2008.

    Позитивна допінг-проба Погорєлова на туринабол, взята 23 серпня 2008 року, була виявлена після повторного огляду в 2016 році. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) в серпні 2016 року анулював результат спортсмена на Іграх в Пекіні - 4-е місце.

    IAAF дискваліфікувала Погорєлова на два роки - з 2 липня 2016 року по 1 липня 2018 го. Анульовано його результати з 23 серпня 2008 року по 21 лютого 2010-го.

    Таким чином, Погорєлов втратить бронзову медаль чемпіонату світу 2009 року в Берліні. Вона дістанеться українцю Олексію Касьянову, який став четвертим.

    Джерело: Сегодня

    IAAF легка атлетика Міжнародний олімпійський комітет МОК
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