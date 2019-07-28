Українець Ковляр очолює рейтинг результативності чемпіонату Європи
Олександр Ковляр
ФІБА
Наш баскетболіст набрав 44 очка в двох поєдинках
Українець Олександр Ковляр очолює рейтинг результативності юніорського U-18 чемпіонату Європи в дивізіоні В у румунському Орадя.
У двох поєдинках він набрав 44 очка. Його результативність у грі становить 58%.
На п’ятій сходинці перебуває ще один українець – Максим Шульга. Він набрав 34 очка в двох поєдинках.
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Юніорська збірна України перемогла на старті Данію (91:67) та поступилася Північній Македонії (71:73).
Сьогодні, 28 липня, наша команда грає третій матч групового етапу чемпіонату Європи. О 18:30 проти Ірландії.
У чвертьфінал виходять по дві кращі команди з групи.