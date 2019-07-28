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    Українець Ковляр очолює рейтинг результативності чемпіонату Європи

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    Олександр Ковляр - Українець Ковляр очолює рейтинг результативності чемпіонату Європи
    Олександр Ковляр
    ФІБА

    Наш баскетболіст набрав 44 очка в двох поєдинках

    Українець Олександр Ковляр очолює рейтинг результативності юніорського U-18 чемпіонату Європи в дивізіоні В у румунському Орадя.

    У двох поєдинках він набрав 44 очка. Його результативність у грі становить 58%.

    На п’ятій сходинці перебуває ще один українець – Максим Шульга. Він набрав 34 очка в двох поєдинках.

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    Юніорська збірна України перемогла на старті Данію (91:67) та поступилася Північній Македонії (71:73).

    Сьогодні, 28 липня, наша команда грає третій матч групового етапу чемпіонату Європи. О 18:30 проти Ірландії.

    У чвертьфінал виходять по дві кращі команди з групи.  

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