Українець Лень допоміг «Атланті» перемогти в НБА (відео)
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Олексій Лень
NBA
Центровий збірної України набрав 11 очок проти «Філадельфії»
Центровий збірної України Олексій Лень допоміг «Атланті» перемогти «Філідельфію» в матчі регулярного чемпіонату НБА – 130:122.
За 14:26 наш баскетболіст набрав 11 очок (2/2 двоочкових, 2/4 триочкових, 1/2 штрафних), зробив 3 підбирання, 1 блок-шот.
Це вже 29-та перемога «Атланти» в 79-ти поєдинках. Команда посідає 12-те місце в Східній конференції, втративши шанси на плей-оф.
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