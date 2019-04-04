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    Українець Лень допоміг «Атланті» перемогти в НБА (відео)

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    Олексій Лень - Українець Лень допоміг «Атланті» перемогти в НБА (відео)
    Олексій Лень
    NBA

    Центровий збірної України набрав 11 очок проти «Філадельфії»

    Центровий збірної України Олексій Лень допоміг «Атланті» перемогти «Філідельфію» в матчі регулярного чемпіонату НБА – 130:122.

    За 14:26 наш баскетболіст набрав 11 очок (2/2 двоочкових, 2/4 триочкових, 1/2 штрафних), зробив 3 підбирання, 1 блок-шот.

    Це вже 29-та перемога «Атланти» в 79-ти поєдинках. Команда посідає 12-те місце в Східній конференції, втративши шанси на плей-оф.

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