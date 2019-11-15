Українець Лень зіграв найкращий матч сезону в НБА (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Лень НБА

Наш центровий зробив дабл-дабл у поєдинку проти своєї колишньої команди

Центровий збірної України та «Атланти» Олексій Лень зіграв найкращий матч поточного сезону в регулярному чемпіонаті НБА.

Він зробив дабл-дабл у поєдинку проти своєї колишньої команди – «Фінікс». Втім «Атланта» поступилася – 112:128.

За 25 хвилин Лень набрав 21 очко, 10 підбирань та 1 передачу.

Читайте також: Жіноча баскетбольна збірна України програла на старті відбору чемпіонату Європи

Наразі «Атланта» посідає 10-ту сходинку турнірної таблиці Східної конференції – 4 перемоги в 11-ти матчах.

Олексій Лень виступав у складі «Фінікс» з 2013 по 2018 рік. «Санз» обрали його на драфті 2013 року під 5 номером. У серпня 2018 року уклав дворічну угоду з «Атлантою».