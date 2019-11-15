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    Українець Лень зіграв найкращий матч сезону в НБА (відео)

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    Олексій Лень - Українець Лень зіграв найкращий матч сезону в НБА (відео)
    Олексій Лень
    НБА

    Наш центровий зробив дабл-дабл у поєдинку проти своєї колишньої команди

    Центровий збірної України та «Атланти» Олексій Лень зіграв найкращий матч поточного сезону в регулярному чемпіонаті НБА.

    Він зробив дабл-дабл у поєдинку проти своєї колишньої команди – «Фінікс». Втім «Атланта» поступилася – 112:128.

    За 25 хвилин Лень набрав 21 очко, 10 підбирань та 1 передачу.

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    Наразі «Атланта» посідає 10-ту сходинку турнірної таблиці Східної конференції – 4 перемоги в 11-ти матчах.

    Олексій Лень виступав у складі «Фінікс» з 2013 по 2018 рік. «Санз» обрали його на драфті 2013 року під 5 номером. У серпня 2018 року уклав дворічну угоду з «Атлантою».

    баскетбол НБА Олексій Лень
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