Українець Михайлюк зіграв найрезультативніший матч у НБА (відео)
Михайлюк у матчі проти «Сан-Антоніо»
НБА
Захисник національної збірної набрав 13 очок проти «Сан-Антоніо»
Захисник збірної України Святослав Михайлюк допоміг своєму «Детройту» перемогти «Сан-Антоніо» у поєдинку регулярного чемпіонату НБА – 132:98.
За 22 хвилини в грі українець набрав 13 очок (2/3 двоочкових, 2/3 триочкових, 1/2 штрафних), 2 підбирання. Наразі це найрезультативніший матч Михайлюка в НБА.
Наш баскетболіст другий сезон виступає в найсильнішій баскетбольній лізі світу. Після чотирьох сезонів у студентській NCAA, влітку 2018 «Лейкерс» обрав його на драфті. У лютому 2019 клуб обміняв захисника в «Детройт».
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