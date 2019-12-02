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    Українець Михайлюк зіграв найрезультативніший матч у НБА (відео)

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    Михайлюк у матчі проти&nbsp;&laquo;Сан-Антоніо&raquo;&nbsp; - Українець Михайлюк зіграв найрезультативніший матч у НБА (відео)
    Михайлюк у матчі проти «Сан-Антоніо» 
    НБА

    Захисник національної збірної набрав 13 очок проти «Сан-Антоніо»

    Захисник збірної України Святослав Михайлюк допоміг своєму «Детройту» перемогти «Сан-Антоніо» у поєдинку регулярного чемпіонату НБА – 132:98.

    За 22 хвилини в грі українець набрав 13 очок (2/3 двоочкових, 2/3 триочкових, 1/2 штрафних), 2 підбирання. Наразі це найрезультативніший матч Михайлюка в НБА.

    Наш баскетболіст другий сезон виступає в найсильнішій баскетбольній лізі світу. Після чотирьох сезонів у студентській NCAA, влітку 2018 «Лейкерс» обрав його на драфті. У лютому 2019 клуб обміняв захисника в «Детройт».

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    баскетбол НБА Святослав Михайлюк
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