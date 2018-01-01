  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українець Молчанов поступився у фіналі тенісного турніру в Актобе

    Зустріч тривала 2 години 16 хвилин
    Киянин Денис Молчанов програв у суботу у фінальному поєдинку турніру ITF Futures в Актобе (Казахстан) із призовим фондом 25 тисяч доларів. Рахунок вирішального поєдинку Дениса з представником Росії Михайлом Фуфигіним - 6:4, 3:6, 4:6. Зустріч тривала 2 години 16 хвилин. Нагадаємо, що в 1/2 фіналу 30-річний українець пройшов екс-співвітчизника
    • Сьогодні, 20:42
    • Розсилка
    Денис Молчанов. Фото: btu.org.ua
    Денис Молчанов. Фото: btu.org.ua

    Зустріч тривала 2 години 16 хвилин

    Киянин Денис Молчанов програв у суботу у фінальному поєдинку турніру ITF Futures в Актобе (Казахстан) із призовим фондом 25 тисяч доларів.

    Рахунок вирішального поєдинку Дениса з представником Росії Михайлом Фуфигіним - 6:4, 3:6, 4:6. Зустріч тривала 2 години 16 хвилин.

    Нагадаємо, що в 1/2 фіналу 30-річний українець пройшов екс-співвітчизника Олександра Нєдовєсова, який нині представляє Казахстан.

    Зазначимо, що Денис вперше з 2015 року, коли виграв 10-тисячник в Єгипті, грав у фіналі одиночного розряду турнірів будь-якого рівня. Показаний в Актобе результат приніс нашому тенісистові 15 рейтингових очок і $ 2,120 призових.

    теніс Денис Молчанов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ