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    Українець побореться за титул чемпіона світу за версією WBA

    Поєдинок відбудеться в ніч з 24-го на 25 лютого
    30-річний український боксер у найлегшій вазі Артем Далакян (15-0, 11 КО) побореться з 37-річним американцем Брайаном Вілорією (38-5, 23 КО) за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA. Поєдинок відбудеться в ніч з 24-го на 25 лютого в американському місті Інглвуд. Орієнтовно бій розпочнеться о 3:00 за київським часом. Титул чемпіона світу
    • Сьогодні, 13:07
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    Артем Далакян. Фото:&nbsp;boxnews.com.ua
    Артем Далакян. Фото: boxnews.com.ua

    Поєдинок відбудеться в ніч з 24-го на 25 лютого

    30-річний український боксер у найлегшій вазі Артем Далакян (15-0, 11 КО) побореться з 37-річним американцем Брайаном Вілорією (38-5, 23 КО) за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA.

    Поєдинок відбудеться в ніч з 24-го на 25 лютого в американському місті Інглвуд. Орієнтовно бій розпочнеться о 3:00 за київським часом.

    Титул чемпіона світу за версією WBA в цій вазі став вакантним після того, як від нього відмовився японський боксер Кадзуто Іока (22-1, 13 КО). Спочатку Далакян повинен був битися саме з Іокой, але японець посварився зі своїм батьком-тренером і прийняв рішення піти зі спорту.

    Джерело: sport.ua

    бокс
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