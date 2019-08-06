Українець Потапенко ввійшов в новий тренерський штаб команди НБА



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Віталій Потапенко Dayton Daily News

Уродженець Києва продовжить працювати в «Мемфісі»

Уродженець Києва Віталій Потапенко ввійшов в тренерський штаб «Мемфіса», який очолив Тейлор Дженкінс.

До «Мемфісу» український фахівець перейшов 2018 року. До того він з 2013 року працював в «Клівленді», де відповідав за розвиток гравців.

Тренерську кар’єру почав 2009 року, але самостійно ще не очолював команди.

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За час ігрової кар’єри Потапенко провів 610 матчів у НБА. Виступав за «Клівленд», «Бостон», «Сіетл», «Сакраменто». 1996 року «Клівленд» обрав його під 12-м номером на драфті.

В Україні кар’єру починав у складі столичного «Будівельника».