  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українець Потапенко ввійшов в новий тренерський штаб команди НБА

    • Розсилка
    Віталій Потапенко - Українець Потапенко ввійшов в новий тренерський штаб команди НБА
    Віталій Потапенко
    Dayton Daily News

    Уродженець Києва продовжить працювати в «Мемфісі»

    Уродженець Києва Віталій Потапенко ввійшов в тренерський штаб «Мемфіса», який очолив Тейлор Дженкінс.

    До «Мемфісу» український фахівець перейшов 2018 року. До того він з 2013 року працював в «Клівленді», де відповідав за розвиток гравців.

    Тренерську кар’єру почав 2009 року, але самостійно ще не очолював команди.

    Читайте також: Україна піднялася в світовому рейтинзі ФІБА 3х3

    За час ігрової кар’єри Потапенко провів 610 матчів у НБА. Виступав за «Клівленд», «Бостон», «Сіетл», «Сакраменто». 1996 року «Клівленд» обрав його під 12-м номером на драфті.

    В Україні кар’єру починав у складі столичного «Будівельника».

    Читайте також
    баскетбол НБА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ