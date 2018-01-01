Українець проходить перегляд в клубі з Казахстану

В Казахстані 31-річний хавбек провів три сезони

Український півзахисник Володимир Аржанов приїхав на збір талдикорганского «Жетису», який проходить в Туреччині. Минулий сезон Володимир Аржанов провів у складі «Кайсара», за який відіграв 31 матч, забив 5 голів і віддав 4 гольових передачі, а його команда за підсумками сезону посіла 6-е місце. Про це



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Володимир Аржанов. Фото: kazfootball.kz

В Казахстані 31-річний хавбек провів три сезони

Український півзахисник Володимир Аржанов приїхав на збір талдикорганского «Жетису», який проходить в Туреччині.

Минулий сезон Володимир Аржанов провів у складі «Кайсара», за який відіграв 31 матч, забив 5 голів і віддав 4 гольових передачі, а його команда за підсумками сезону посіла 6-е місце. Про це повідомляє kazfootball.kz.

Нагадаємо, що в Казахстані 31-річний хавбек провів три сезони. На його рахунку 94 матчі в Прем'єр-Лізі і 18 забитих голів.