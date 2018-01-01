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    Українець проходить перегляд в клубі з Казахстану

    В Казахстані 31-річний хавбек провів три сезони
    Український півзахисник Володимир Аржанов приїхав на збір талдикорганского «Жетису», який проходить в Туреччині. Минулий сезон Володимир Аржанов провів у складі «Кайсара», за який відіграв 31 матч, забив 5 голів і віддав 4 гольових передачі, а його команда за підсумками сезону посіла 6-е місце. Про це
    • Сьогодні, 19:30
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    Володимир Аржанов. Фото:&nbsp;kazfootball.kz
    Володимир Аржанов. Фото: kazfootball.kz

    В Казахстані 31-річний хавбек провів три сезони

    Український півзахисник Володимир Аржанов приїхав на збір талдикорганского «Жетису», який проходить в Туреччині.

    Минулий сезон Володимир Аржанов провів у складі «Кайсара», за який відіграв 31 матч, забив 5 голів і віддав 4 гольових передачі, а його команда за підсумками сезону посіла 6-е місце. Про це повідомляє kazfootball.kz.

    Нагадаємо, що в Казахстані 31-річний хавбек провів три сезони. На його рахунку 94 матчі в Прем'єр-Лізі і 18 забитих голів.

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