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    Українець Сіренко допоможе росіянину Повєткіну готуватися до бою з Джошуа

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    Владислав Сіренко - Українець Сіренко допоможе росіянину Повєткіну готуватися до бою з Джошуа
    Владислав Сіренко

    Спаринги Сіренка з Повєткіним почнуться через два тижні

    Перспективний український супертяж Владислав Сіренко (8-0, 7 КО) стане одним із спаринг-партнерів росіянина Олександра Повєткіна (34-1, 24 КО) у межах його підготовки до бою з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO британцем Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО).

    Тренер Владислава Сіренка Джеймс Алі Башир повідомив в інтерв'ю BWTM Sports, що спаринги Сіренка з Повєткіним почнуться через два тижні, і він очікує, що ці спаринги дадуть багато Владиславу у плані професійного росту.

    Нагадаємо, свій попередній поєдинок українець провів 29 червня, нокаутувавши у першому раунді конголезця Найфа Дідьє і здобув титул WBF International.

    Свій наступний бій Сіренко проведе 26-го серпня на території ПАР.

    Владислав у головному бою вечора боксу зустрінеться в рингу з 33-річним ганцем Нуху Азумою.

    Джерело: boxingnews.com.ua

    бокс IBF тренер
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