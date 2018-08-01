Українець Сіренко допоможе росіянину Повєткіну готуватися до бою з Джошуа



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Владислав Сіренко

Спаринги Сіренка з Повєткіним почнуться через два тижні

Перспективний український супертяж Владислав Сіренко (8-0, 7 КО) стане одним із спаринг-партнерів росіянина Олександра Повєткіна (34-1, 24 КО) у межах його підготовки до бою з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO британцем Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО).

Тренер Владислава Сіренка Джеймс Алі Башир повідомив в інтерв'ю BWTM Sports, що спаринги Сіренка з Повєткіним почнуться через два тижні, і він очікує, що ці спаринги дадуть багато Владиславу у плані професійного росту.

Нагадаємо, свій попередній поєдинок українець провів 29 червня, нокаутувавши у першому раунді конголезця Найфа Дідьє і здобув титул WBF International.

Свій наступний бій Сіренко проведе 26-го серпня на території ПАР.

Владислав у головному бою вечора боксу зустрінеться в рингу з 33-річним ганцем Нуху Азумою.

Джерело: boxingnews.com.ua