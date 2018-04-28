Українець Смірнов проведе другий фінал у сезоні на міжнародних тенісних турнірах

Суперником українця у вирішальному матчі стане словенський тенісист

Український тенісист Артем Смірнов зіграє в матчі за титул на 15-тисячнику в Туреччині. У півфіналі турніру 30-річний українець, посіяний під восьмим номером, в трьох сетах обіграв Омара Джакалоне з Італії: 2:6, 6:0, 6:1. Суперником Смірнова у вирішальному матчі стане словенський тенісист Нік Разборшек, який потрапив в основну сітку через