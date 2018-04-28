Українець Смірнов проведе другий фінал у сезоні на міжнародних тенісних турнірах
- Вчора, 17:58
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Артем Смірнов. Фото: btu.org.ua
Суперником українця у вирішальному матчі стане словенський тенісист
Український тенісист Артем Смірнов зіграє в матчі за титул на 15-тисячнику в Туреччині.
У півфіналі турніру 30-річний українець, посіяний під восьмим номером, в трьох сетах обіграв Омара Джакалоне з Італії: 2:6, 6:0, 6:1.
Суперником Смірнова у вирішальному матчі стане словенський тенісист Нік Разборшек, який потрапив в основну сітку через кваліфікацію.
Зазначимо, що даний турнір є для Артема третім в цьому році, і це буде його другий фінал. У січні уродженець Горлівки програв у вирішальному матчі «ф'ючерсу» в Шарм-ель-Шейху.
Джерело: btu.org.ua