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    Українець Смірнов проведе другий фінал у сезоні на міжнародних тенісних турнірах

    Суперником українця у вирішальному матчі стане словенський тенісист
    Український тенісист Артем Смірнов зіграє в матчі за титул на 15-тисячнику в Туреччині. У півфіналі турніру 30-річний українець, посіяний під восьмим номером, в трьох сетах обіграв Омара Джакалоне з Італії: 2:6, 6:0, 6:1. Суперником Смірнова у вирішальному матчі стане словенський тенісист Нік Разборшек, який потрапив в основну сітку через
    • Вчора, 17:58
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    Артем Смірнов. Фото: btu.org.ua
    Артем Смірнов. Фото: btu.org.ua

    Суперником українця у вирішальному матчі стане словенський тенісист

    Український тенісист Артем Смірнов зіграє в матчі за титул на 15-тисячнику в Туреччині.

    У півфіналі турніру 30-річний українець, посіяний під восьмим номером, в трьох сетах обіграв Омара Джакалоне з Італії: 2:6, 6:0, 6:1.

    Суперником Смірнова у вирішальному матчі стане словенський тенісист Нік Разборшек, який потрапив в основну сітку через кваліфікацію.

    Зазначимо, що даний турнір є для Артема третім в цьому році, і це буде його другий фінал. У січні уродженець Горлівки програв у вирішальному матчі «ф'ючерсу» в Шарм-ель-Шейху.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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