Українець Тащі забив сьомий м’яч за «Дуйсбург»
- Сьогодні, 20:37
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Борис Тащі. Фото: ФК Динамо
Тащі повторив свій особистий рекорд результативності
У другій Бундеслізі відбулися кілька матчів 22-го туру. В одному з них «Дуйсбург» приймав «Армінію».
Про це повідомляє видання UA:Футбол.
Форвард господарів поля Борис Тащі в цьому поєдинку забив свій 7-й м'яч у сезоні, зробивши рахунок у матчі 1:1, але це не допомогло його команді здобути перемогу. Матч завершився з рахунком 2:2.
24-річний українець провів на полі 90 хвилин і був замінений.
Зазначимо, що Тащі повторив свій особистий рекорд результативності. Раніше сім м'ячів він забивав в сезоні 2015/2016 у складі другої команди «Штутгарта» в третій Бундеслізі.