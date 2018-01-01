Українець Тащі забив сьомий м’яч за «Дуйсбург»

Тащі повторив свій особистий рекорд результативності

У другій Бундеслізі відбулися кілька матчів 22-го туру. В одному з них «Дуйсбург» приймав «Армінію». Про це повідомляє видання UA:Футбол. Форвард господарів поля Борис Тащі в цьому поєдинку забив свій 7-й м'яч у сезоні, зробивши рахунок у матчі 1:1, але це не допомогло його команді здобути перемогу. Матч завершився з



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Борис Тащі. Фото: ФК Динамо

Тащі повторив свій особистий рекорд результативності

У другій Бундеслізі відбулися кілька матчів 22-го туру. В одному з них «Дуйсбург» приймав «Армінію».

Про це повідомляє видання UA:Футбол.

Форвард господарів поля Борис Тащі в цьому поєдинку забив свій 7-й м'яч у сезоні, зробивши рахунок у матчі 1:1, але це не допомогло його команді здобути перемогу. Матч завершився з рахунком 2:2.

24-річний українець провів на полі 90 хвилин і був замінений.

Зазначимо, що Тащі повторив свій особистий рекорд результативності. Раніше сім м'ячів він забивав в сезоні 2015/2016 у складі другої команди «Штутгарта» в третій Бундеслізі.