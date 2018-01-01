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    Українець Тащі забив сьомий м’яч за «Дуйсбург»

    Тащі повторив свій особистий рекорд результативності
    У другій Бундеслізі відбулися кілька матчів 22-го туру. В одному з них «Дуйсбург» приймав «Армінію». Про це повідомляє видання UA:Футбол. Форвард господарів поля Борис Тащі в цьому поєдинку забив свій 7-й м'яч у сезоні, зробивши рахунок у матчі 1:1, але це не допомогло його команді здобути перемогу. Матч завершився з
    • Сьогодні, 20:37
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    Борис Тащі. Фото: ФК Динамо
    Борис Тащі. Фото: ФК Динамо

    Тащі повторив свій особистий рекорд результативності

    У другій Бундеслізі відбулися кілька матчів 22-го туру. В одному з них «Дуйсбург» приймав «Армінію».

    Про це повідомляє видання UA:Футбол.

    Форвард господарів поля Борис Тащі в цьому поєдинку забив свій 7-й м'яч у сезоні, зробивши рахунок у матчі 1:1, але це не допомогло його команді здобути перемогу. Матч завершився з рахунком 2:2.

    24-річний українець провів на полі 90 хвилин і був замінений.

    Зазначимо, що Тащі повторив свій особистий рекорд результативності. Раніше сім м'ячів він забивав в сезоні 2015/2016 у складі другої команди «Штутгарта» в третій Бундеслізі.

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