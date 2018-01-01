Українець Усик зустрінеться з росіянином Гассієвим у фіналі боксерської суперсерії
- Сьогодні, 01:20
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Розсилка
Поєдинок відбудеться в травні 2018 року
Росіянин Мурат Гассієв (26-0, 19 КО) в півфіналі Всесвітньої суперсерії боксу нокаутував кубинця Юніера Дортікоса (23-1, 21 КО) і вийшов у фінал турніру, де зустрінеться з українським володарем поясів WBO і WBC Олександром Усиком (14-0, 11 КО).
Дебют бою проходив в середньому темпі, боксери зі змінним успіхом обмінювалися ударами. Росіянин часто бив по корпусу, а кубинець намагався вицілити голову суперника.
В середині останньої трихвилинки кубинець перестав тримати удар, чим скористався Мурат.
Росіянин двічі відправив суперника в нокдаун, після чого завершив бій нокаутом у 12-му раунді. Дортікос вилетів з рингу в прямому сенсі цього слова.
Гассієв вийшов у фінал WBSS та об’єднав титули чемпіона світу за версіями IBF і WBA.
Вирішальний поєдинок турніру пройде 11 травня в Саудівській Аравії.