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    Українець Усик зустрінеться з росіянином Гассієвим у фіналі боксерської суперсерії

    Поєдинок відбудеться в травні 2018 року
    Росіянин Мурат Гассієв (26-0, 19 КО) в півфіналі Всесвітньої суперсерії боксу нокаутував кубинця Юніера Дортікоса (23-1, 21 КО) і вийшов у фінал турніру, де зустрінеться з українським володарем поясів WBO і WBC Олександром Усиком (14-0, 11 КО). Дебют бою проходив в середньому темпі, боксери зі змінним успіхом обмінювалися ударами. Росіянин часто
    • Сьогодні, 01:20
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    Мурат Гассієв. Фото: Getty Images
    Мурат Гассієв. Фото: Getty Images

    Поєдинок відбудеться в травні 2018 року

    Росіянин Мурат Гассієв (26-0, 19 КО) в півфіналі Всесвітньої суперсерії боксу нокаутував кубинця Юніера Дортікоса (23-1, 21 КО) і вийшов у фінал турніру, де зустрінеться з українським володарем поясів WBO і WBC Олександром Усиком (14-0, 11 КО).

    Дебют бою проходив в середньому темпі, боксери зі змінним успіхом обмінювалися ударами. Росіянин часто бив по корпусу, а кубинець намагався вицілити голову суперника.

    В середині останньої трихвилинки кубинець перестав тримати удар, чим скористався Мурат.

    Росіянин двічі відправив суперника в нокдаун, після чого завершив бій нокаутом у 12-му раунді. Дортікос вилетів з рингу в прямому сенсі цього слова.

    Гассієв вийшов у фінал WBSS та об’єднав титули чемпіона світу за версіями IBF і WBA. 

    Вирішальний поєдинок турніру пройде 11 травня в Саудівській Аравії.

    бокс IBF Олександр Усик
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