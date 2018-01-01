Українець Яремчук став найкориснішим своїй команді в поєдинку чемпіонату Бельгії

Роман Яремчук порадував великим обсягом виконаної роботи

Український нападник бельгійського «Гента» Роман Яремчук продовжує штампувати голи. У 2018 році вихованець «Динамо» забив вже три м'ячі в п'яти матчах, але найголовніше навіть не це, а його загальна ігрова ефективність на полі. У поєдинку проти «Сент-Трюйдену» (3:0) форвард знову став найкориснішим гравцем у



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Роман Яремчук. Фото: kaagent.be

Роман Яремчук порадував великим обсягом виконаної роботи

Український нападник бельгійського «Гента» Роман Яремчук продовжує штампувати голи.

У 2018 році вихованець «Динамо» забив вже три м'ячі в п'яти матчах, але найголовніше навіть не це, а його загальна ігрова ефективність на полі.

У поєдинку проти «Сент-Трюйдену» (3:0) форвард знову став найкориснішим гравцем у складі своєї команди - його InStat Index склав 307 балів.

Яремчук порадував великим обсягом виконаної роботи - в його активі було 72 ТТД за 90 хвилин (брак - 25%). Нападник виконав 38 передач з точністю 84%. Чотири паси виявилися гострими.

Роман виграв 11 єдиноборств з 22-х, вісім разів пішов в обведення, але з цим компонентом у нього якось не складалося - вдалими виявилися тільки дві спроби. Цікаво, що Яремчук тільки один раз пробив по воротах - і цей постріл виявився результативним.

Джерело: zbirna.com