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    Українець Яремчук забив «Мехелену» та допоміг «Генту» вирвати нічию (відео)

    Це вже 6-й гол Яремчука за «Гент» у поточному чемпіонаті
    В матчі 27 туру чемпіонату Бельгії Роман Яремчук допоміг «Генту» здобути нічию в матчі з «Мехеленом». Вже до 20-ї хвилини «Гент» «горів» у 2 м'ячі. Проте господарі знайшли в собі сили зрівняти рахунок. Другий гол «Гента» на рахунку Романа Яремчука, який ударом головою відправив м'яч у
    • Сьогодні, 20:27
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    Роман Яремчук. Фото: ФК Генк
    Роман Яремчук. Фото: ФК Генк

    Це вже 6-й гол Яремчука за «Гент» у поточному чемпіонаті

    В матчі 27 туру чемпіонату Бельгії Роман Яремчук допоміг «Генту» здобути нічию в матчі з «Мехеленом».

    Вже до 20-ї хвилини «Гент» «горів» у 2 м'ячі. Проте господарі знайшли в собі сили зрівняти рахунок. Другий гол «Гента» на рахунку Романа Яремчука, який ударом головою відправив м'яч у ворота «Мехелена».

    Це вже 6-й гол Яремчука за «Гент» у поточному чемпіонаті. Після 27 турів «Гент» із 44 очками посідає 4 місце.

    Нагадаємо, що Маліновський голом допоміг «Генку» зіграти внічию з «Брюгге».

    Чемпіонат Бельгії

    27-ий тур

    «Гент» – «Мехелен» – 2:2

    Голи: Янга(57), Яремчук(72) – Тайнмон( 2), Рітс(19)

    Джерело: Футбол 24

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