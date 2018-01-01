Українець Яремчук забив «Мехелену» та допоміг «Генту» вирвати нічию (відео)

Це вже 6-й гол Яремчука за «Гент» у поточному чемпіонаті

В матчі 27 туру чемпіонату Бельгії Роман Яремчук допоміг «Генту» здобути нічию в матчі з «Мехеленом». Вже до 20-ї хвилини «Гент» «горів» у 2 м'ячі. Проте господарі знайшли в собі сили зрівняти рахунок. Другий гол «Гента» на рахунку Романа Яремчука, який ударом головою відправив м'яч у



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Роман Яремчук. Фото: ФК Генк

Це вже 6-й гол Яремчука за «Гент» у поточному чемпіонаті

В матчі 27 туру чемпіонату Бельгії Роман Яремчук допоміг «Генту» здобути нічию в матчі з «Мехеленом».

Вже до 20-ї хвилини «Гент» «горів» у 2 м'ячі. Проте господарі знайшли в собі сили зрівняти рахунок. Другий гол «Гента» на рахунку Романа Яремчука, який ударом головою відправив м'яч у ворота «Мехелена».

Це вже 6-й гол Яремчука за «Гент» у поточному чемпіонаті. Після 27 турів «Гент» із 44 очками посідає 4 місце.

Нагадаємо, що Маліновський голом допоміг «Генку» зіграти внічию з «Брюгге».

Чемпіонат Бельгії

27-ий тур

«Гент» – «Мехелен» – 2:2

Голи: Янга(57), Яремчук(72) – Тайнмон( 2), Рітс(19)

Джерело: Футбол 24