Українець Яремчук забив «Мехелену» та допоміг «Генту» вирвати нічию (відео)
- Сьогодні, 20:27
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Розсилка
Роман Яремчук. Фото: ФК Генк
Це вже 6-й гол Яремчука за «Гент» у поточному чемпіонаті
В матчі 27 туру чемпіонату Бельгії Роман Яремчук допоміг «Генту» здобути нічию в матчі з «Мехеленом».
Вже до 20-ї хвилини «Гент» «горів» у 2 м'ячі. Проте господарі знайшли в собі сили зрівняти рахунок. Другий гол «Гента» на рахунку Романа Яремчука, який ударом головою відправив м'яч у ворота «Мехелена».
Це вже 6-й гол Яремчука за «Гент» у поточному чемпіонаті. Після 27 турів «Гент» із 44 очками посідає 4 місце.
Нагадаємо, що Маліновський голом допоміг «Генку» зіграти внічию з «Брюгге».
Чемпіонат Бельгії
27-ий тур
«Гент» – «Мехелен» – 2:2
Голи: Янга(57), Яремчук(72) – Тайнмон( 2), Рітс(19)
Джерело: Футбол 24