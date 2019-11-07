Українець Яремчук забив за «Ґент» могутній гол у Лізі Європи (відео)



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Роман Яремчук роззабивався не на жарт ФК «Ґент»

Для Романа це вже 16-й гол у сезоні

Український нападник бельгійського «Ґента» Роман Яремчук забив свій 16-й гол у сезоні-2019/2020.

Роман на 50-й хвилині зрівняв рахунок у виїзному матчі четвертого туру групового турніру Ліги Європи проти німецького «Вольфсбурґа». Українцеві вдався могутній удар зльоту з-за меж карного майданчика.

Додамо, що перший тайм «Вольфсбурґ» виграв завдяки голові Жоао Віктора. Проте по перерві бельгійці перехопили перевагу. Невдовзі після того, як Яремчук рахунок зрівняв, Лоран Депуатр на 65-й хвилині забив удруге. На 79-й хвилині ґанець Майкл Нґадо-Нґаджуї забив утретє - 1:3.

Зараз матч наближається до свого завершення.

Додамо, що крім Яремчука в основі «Ґента» вийшов український центральний оборонець Ігор Пластун. Він наразі відзначився в протоколі жовтою карткою.

Як відомо, «Ґент» і «Вольфсбурґ» є суперниками за групою І з українською «Олександрією», яка в ці хвилини програє у Львові французькому «Сент-Етьєнну» - 0:2.