  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українка Бабак стала дворазовою переможницею Кубку світу з марафону на каное

    • Розсилка
    Людмила Бабак з наставником. Фото ФКУ - Українка Бабак стала дворазовою переможницею Кубку світу з марафону на каное
    Людмила Бабак з наставником. Фото ФКУ

    Змагання відбулися у Португалії, де Людмилі не було рівних

    Каноїстка з Енергодару Людмила Бабак здобула дві перемоги на етапі Кубку світу з марафону.

    Змагання приймало португальське містечко Віану-ду-Каштелу (26-27 травня), інформує офіційний сайт Федерації каное України.

    У перший день вихованка Сергія Снежка перемогла у короткій гонці (3,6 км) – 19:31:51, у другий – у довгій гонці (15,4 км) – 1:48:00.94.

    У першій гонці Бабак випередила найближчого конкурента на 1 хвилину 28 секунд, у другій – на 19.29.

    Зазначається, що у минулому році Людмила стала чемпіонкою світу та дворазовою чемпіонкою Європи.

    Окрім того, за підсумками Кубку України та контрольних стартів став відомий склад збірної України (головний тренер – Юрій Чебан) на чемпіонаті Європи-2018 (Белград, 8-10 червня), який є відбірним на Європейські ігри-2019.

    До складу збірної увійшов 31 спортсмен (18 чоловіків і 13 жінок), котрі вийдуть на воду у 29-ти видах програми, у 16-ти з яких визначатимуться володарі ліцензій.

    Кубок світу веслування Португалія українці тренер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ