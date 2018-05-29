Українка Бабак стала дворазовою переможницею Кубку світу з марафону на каное

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Людмила Бабак з наставником. Фото ФКУ

Змагання відбулися у Португалії, де Людмилі не було рівних

Каноїстка з Енергодару Людмила Бабак здобула дві перемоги на етапі Кубку світу з марафону.

Змагання приймало португальське містечко Віану-ду-Каштелу (26-27 травня), інформує офіційний сайт Федерації каное України.

У перший день вихованка Сергія Снежка перемогла у короткій гонці (3,6 км) – 19:31:51, у другий – у довгій гонці (15,4 км) – 1:48:00.94.

У першій гонці Бабак випередила найближчого конкурента на 1 хвилину 28 секунд, у другій – на 19.29.

Зазначається, що у минулому році Людмила стала чемпіонкою світу та дворазовою чемпіонкою Європи.

Окрім того, за підсумками Кубку України та контрольних стартів став відомий склад збірної України (головний тренер – Юрій Чебан) на чемпіонаті Європи-2018 (Белград, 8-10 червня), який є відбірним на Європейські ігри-2019.

До складу збірної увійшов 31 спортсмен (18 чоловіків і 13 жінок), котрі вийдуть на воду у 29-ти видах програми, у 16-ти з яких визначатимуться володарі ліцензій.