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    Українка Бабак виграла Кубок світу з марафону

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    Людмила Бабак. Фото: Федерація каное України - Українка Бабак виграла Кубок світу з марафону
    Людмила Бабак. Фото: Федерація каное України

    Українка вже в третьому сезоні поспіль піднімається на п'єдестал Кубка світу

    Чинна чемпіонка світу та Європи Людмила Бабак виграла Кубок світу з марафону в каное-одиночці, який проходить у португальському селищі Віла-Верді.

    Переможниця минулорічного Кубка світу Бабак показала результат 19:31.51 на дистанції в 3,6 км і впевнено випередила своїх найближчих переслідувачів.

    Таким чином, українка вже в третьому сезоні поспіль піднімається на п'єдестал Кубка світу після золота в ПАР в 2017 і бронзи в Німеччині в 2016.

    Нагадаємо, Павло Алтухов вже відновився після травми руки і планує виступити на чемпіонаті світу.

    Джерело: xsport.ua

    Кубок світу веслування
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