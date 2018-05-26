Українка Бабак виграла Кубок світу з марафону

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Людмила Бабак. Фото: Федерація каное України

Українка вже в третьому сезоні поспіль піднімається на п'єдестал Кубка світу

Чинна чемпіонка світу та Європи Людмила Бабак виграла Кубок світу з марафону в каное-одиночці, який проходить у португальському селищі Віла-Верді.

Переможниця минулорічного Кубка світу Бабак показала результат 19:31.51 на дистанції в 3,6 км і впевнено випередила своїх найближчих переслідувачів.

Таким чином, українка вже в третьому сезоні поспіль піднімається на п'єдестал Кубка світу після золота в ПАР в 2017 і бронзи в Німеччині в 2016.

Нагадаємо, Павло Алтухов вже відновився після травми руки і планує виступити на чемпіонаті світу.

Джерело: xsport.ua