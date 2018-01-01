Українка Бондаренко виступить на тенісному турнірі серії WTA в США
- Вчора, 22:54
-
Розсилка
Катерина Бондаренко. Фото: btu.org,ua
Також упустила шанс зіграти в основній сітці українка Валерія Страхова
Українська тенісистка Бондаренко виступить на турнірі WTA 125k Series в США.
У першому колі Катерина Бондаренко (№78) зустрінеться з Євгенією Родіною (№111) з Росії. Це буде третій матч для тенісисток в рамках WTA-туру.
У 2016 році українка обіграла представницю Росії на турнірі в Досі, а в минулому сезоні на змаганнях в Чарльстоні.
Зазначимо, що упустила шанс зіграти в основній сітці Валерія Страхова, яка в першому раунді кваліфікації поступилася американці Аманді Анісімовій: 0:6, 1:6.
Джерело: btu.org.ua