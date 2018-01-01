Українка Бондаренко виступить на тенісному турнірі серії WTA в США

Також упустила шанс зіграти в основній сітці українка Валерія Страхова

Українська тенісистка Бондаренко виступить на турнірі WTA 125k Series в США. У першому колі Катерина Бондаренко (№78) зустрінеться з Євгенією Родіною (№111) з Росії. Це буде третій матч для тенісисток в рамках WTA-туру. У 2016 році українка обіграла представницю Росії на турнірі в Досі, а в минулому сезоні на змаганнях в Чарльстоні. Зазначимо,



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Катерина Бондаренко. Фото: btu.org,ua

Також упустила шанс зіграти в основній сітці українка Валерія Страхова

Українська тенісистка Бондаренко виступить на турнірі WTA 125k Series в США.

У першому колі Катерина Бондаренко (№78) зустрінеться з Євгенією Родіною (№111) з Росії. Це буде третій матч для тенісисток в рамках WTA-туру.

У 2016 році українка обіграла представницю Росії на турнірі в Досі, а в минулому сезоні на змаганнях в Чарльстоні.

Зазначимо, що упустила шанс зіграти в основній сітці Валерія Страхова, яка в першому раунді кваліфікації поступилася американці Аманді Анісімовій: 0:6, 1:6.

Джерело: btu.org.ua