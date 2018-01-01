Українка Бондаренко вийшла у фінал кваліфікації престижного тенісного турніру

У фіналі кваліфікації наша тенісистка зустрінеться з 13-ою сіяною

Четверта ракетка України Катерина Бондаренко посперечається за вихід в основну сітку турніру в Досі категорії Premier 5 з призовим фондом $3,198,000. Шоста сіяна Бондаренко подолала непростий стартовий бар'єр відбіркового етапу, обігравши представницю Болгарії Сесіль Каратанчеву з рахунком 6:3, 4:6, 6:3. Поєдинок тривав 2 години і 11 хвилин. У