  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українка Бондаренко вийшла у фінал кваліфікації престижного тенісного турніру

    У фіналі кваліфікації наша тенісистка зустрінеться з 13-ою сіяною
    Четверта ракетка України Катерина Бондаренко посперечається за вихід в основну сітку турніру в Досі категорії Premier 5 з призовим фондом $3,198,000. Шоста сіяна Бондаренко подолала непростий стартовий бар'єр відбіркового етапу, обігравши представницю Болгарії Сесіль Каратанчеву з рахунком 6:3, 4:6, 6:3. Поєдинок тривав 2 години і 11 хвилин. У
    • Сьогодні, 17:50
    • Розсилка
    <span>Катерина Бондаренко. Фото: xsport.ua</span>
    Катерина Бондаренко. Фото: xsport.ua

    У фіналі кваліфікації наша тенісистка зустрінеться з 13-ою сіяною

    Четверта ракетка України Катерина Бондаренко посперечається за вихід в основну сітку турніру в Досі категорії Premier 5 з призовим фондом $3,198,000.

    Шоста сіяна Бондаренко подолала непростий стартовий бар'єр відбіркового етапу, обігравши представницю Болгарії Сесіль Каратанчеву з рахунком 6:3, 4:6, 6:3.

    Поєдинок тривав 2 години і 11 хвилин. У вирішальній партії українка повела 3:1, після чого суперниці в наступних п'яти геймах обмінювалися брейками.

    У фіналі кваліфікації наша тенісистка (WTA 80) зустрінеться з 13-ою сіяною Сарою Соррібес-Тормо з Іспанії (WTA 107), яка здолала опір британки Наомі Броди майже за три години.

    Qatar Total Open - Premier 5

    Доха, Катар

    Призовий фонд: $3,198,000

    Півфінал кваліфікації

    Катерина Бондаренко (Україна, 6) - Сесіль Каратанчева (Болгарія) - 6:3, 4:6, 6:3

    теніс Катерина Бондаренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ