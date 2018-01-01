Українка Бондаренко вийшла у фінал кваліфікації престижного тенісного турніру
- Сьогодні, 17:50
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Розсилка
У фіналі кваліфікації наша тенісистка зустрінеться з 13-ою сіяною
Четверта ракетка України Катерина Бондаренко посперечається за вихід в основну сітку турніру в Досі категорії Premier 5 з призовим фондом $3,198,000.
Шоста сіяна Бондаренко подолала непростий стартовий бар'єр відбіркового етапу, обігравши представницю Болгарії Сесіль Каратанчеву з рахунком 6:3, 4:6, 6:3.
Поєдинок тривав 2 години і 11 хвилин. У вирішальній партії українка повела 3:1, після чого суперниці в наступних п'яти геймах обмінювалися брейками.
У фіналі кваліфікації наша тенісистка (WTA 80) зустрінеться з 13-ою сіяною Сарою Соррібес-Тормо з Іспанії (WTA 107), яка здолала опір британки Наомі Броди майже за три години.
Qatar Total Open - Premier 5
Доха, Катар
Призовий фонд: $3,198,000
Півфінал кваліфікації
Катерина Бондаренко (Україна, 6) - Сесіль Каратанчева (Болгарія) - 6:3, 4:6, 6:3